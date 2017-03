Neu im Kino

Scarlett Johansson überzeugt als Heldin im Film „Ghost in the Shell“. Das Universum der Marvel-Heroen hat nun auch eine ernst zu nehmende Frau als Hauptfigur

Von Martin Schwickert, 29.03.2017

Im Reich der Superhelden kann von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau keine Rede sein. Zwar wurde Scarlett Johansson in der Rolle der Black Widow als Quoten-Amazone ins „Avengers“-Team aufgenommen, aber im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen hat sie es im Marvel-Imperium nie zu einem eigenen Kino-Franchise gebracht. Auch unter den „X-Men“ gibt es durchaus einige interessante Frauencharaktere. Wenn es jedoch um die Führungspositionen geht, bleibt man auch im Mutantenlager patriarchalen Stigmatisierungen treu. Nun kommt mit Rupert Sanders „Ghost in the Shell“ endlich eine ernst zu nehmende Superheldin als Hauptfigur auf die Leinwand.

Die Story beruht auf einem japanischen Science-Fiction-Manga von Masamune Shirow und ist an der fließenden Grenze zwischen Mensch und Maschine angesiedelt. Major (Scarlett Johansson) ist ein humanoider Roboter, in den ein Menschenhirn eingepflanzt wurde. Für die meisten gibt es wahrscheinlich schlimmere Vorstellungen, als eines Tages im Körper von Scarlett Johansson aufzuwachen, aber der Leiter der Firma „Hanka“ macht gleich zu Beginn deutlich, dass Major für sein Unternehmen nicht als Mensch, sondern als Waffe angesehen wird.

Angriffe gegen das Establishment

Und so wird die Hi-Tech-Dame zur Terroristenbekämpfung vom Verteidigungsministerium unter Vertrag genommen. Ein Unbekannter setzt Regierung und das „Hanka“-Firmenimperium mit digitalen, aber auch physischen Angriffen unter Druck. Je näher sich Major an den Bösewicht heranarbeitet, umso deutlicher werden die Erinnerungsvisionen an ihre menschliche Vergangenheit. Anders als die männlichen Kollegen in der Superhelden-Branche, deren übernatürliche Kräfte zur Durchsetzung eigener ethischer Vorstellungen in Gebrauch genommen werden, ist Johanssons Major eine Kampfmaschine, die allmählich ihre Seele entdeckt.

Das Ringen zwischen Fremdprogrammierung und Selbstbestimmung ist der Grundkonflikt der Figur, der in unserer kommunikationstechnisierten Gesellschaft metaphorische Spielräume eröffnet. Johansson bringt die Coolness und Tiefe mit, um als Heroine zu bestehen. Sanders panasiatisches Metropolis ist kein dystopisch-düsterer Ort, sondern eine bunte, vielschichtige Welt mit einem verregneten Grauschleier, in die man sich gerne hineinziehen lässt. Die städtebaulichen Visionen, die hier zusammengepixelt werden, sind ein Erlebnis für sich und belegen den gesamtkunstwerklichen Anspruch des Unternehmens. Mit diesem durch und durch souveränen Erstauftritt seiner Superheldin ist „Ghost in the Shell“ auf jeden Fall eine ernst zu nehmende Konkurrenz und erholsame Abwechslung zum männerdominierten Marvel-Universum.