30.12.2016 Bonn. Wolfgang Katschner dirigiert am Neujahrstag Georg Friedrich Händels „Giulio Cesare in Egitto“ in der Bonner Oper.

Mit seiner Oper „Giulio Cesare in Egitto“ hatte Georg Friedrich Händel wieder einmal ein feines Gespür für die musikalischen Bedürfnisse seines Londoner Publikums bewiesen. Die Fans konnten gar nicht genug bekommen von dieser Musik, dieser Perlenschnur großartiger Arien. 38 Mal wurde diese Opera seria nach der Premiere von 1724 von dem Opernunternehmen „Royal Academy of Music“, deren musikalischer Chef Händel war, aufgeführt, eine selbst für die mit einer halben Million Einwohnern für die damaligen Verhältnisse riesige Stadt sehr außergewöhnlich. Und übertroffen nur von Händels „Rinaldo“, der es sogar auf 53 Vorstellungen brachte.

Der Dirigent, Lautenist und Gründer der Berliner „lautten compagney“ Wolfgang Katschner kennt beide Werke in- und auswendig. Nachdem der Barockspezialist an der Bonner Oper in der Saison 2014/2015 bereits die szenische Produktion des „Rinaldo“ am Pult begleitet hatte, wird er nun auch die konzertante Produktion des „Giulio Cesare“ leiten, die am ersten Neujahrstag Premiere feiern wird. „Ich finde es fast schon ein wenig verwunderlich, dass die italienische Oper in London so lange erfolgreich sein konnte“, findet er.

„Die waren doch eigentlich ganz anders drauf, wenn man sich einmal die Semi-Operas von Henry Purcell anschaut. Auch vom Unterhaltungsanspruch her.“ Ein paar Jahre nach der Uraufführung des „Giulio Cesare“ waren die Londoner der eigentlich höfischen Gattung der Opera seria tatsächlich überdrüssig geworden und liefen in Scharen zu John Gays und Johann Christoph Pepuschs „Beggar's Opera“ über, deren überraschender Erfolg wesentlich zur Pleite von Händels Opernunternehmen beitrug.

Was aber macht heute den Reiz dieses seit fast drei Jahrhunderten unzeitgemäßen Werkes aus? Katschner: „Diese Oper ist vor allem eine Liebesgeschichte, zwischen Caesar und Cleopatra. Und Händel konnte eben Gefühle in Musik umsetzen, auf eine einmalige, direkte und unmittelbare Art. Er konnte wie kein anderer Gefühlsleben, Innenansichten, Beziehungen der Menschen untereinander zum Ausdruck bringen. Und das zieht uns heute immer noch an. Gerade der Caesar ist ein sehr gut gearbeitetes Stück, auch wenn er nicht so viel Action hat wie Rinaldo. Caesar ist eher ein soziales Kammerspiel, wo in einer bestimmten Anordnung die Personen miteinander agieren, was auch die Zeitlosigkeit ausmacht.“ In diesem Stück habe Händel alles auf geniale Weise angewandt, was er bis dahin über das Musiktheater gelernt hatte, findet Katschner.

Zu dem Erfolg damals hat auch beigetragen, dass Händel für das Stück die beste Besetzung aufbieten konnte, die damals zur Verfügung stand. „Als würde man heute Cecilia Bartoli und Anna Netrebko an einem Abend zusammenbringen“, sagt Katschner. „Händel hatte sie alle.“ Francesca Cuzzoni sang die Cleopatra, der Kastrat Senesino den Caesar. Auch die Sänger der kleineren Rollen Margherita Durastanti (Sesto) und Anastasia Robinson (Cornelia), deren Partien laut Katschner fast gleichwertig mit den Hauptpartien gearbeitet sind, waren Superstars in der damaligen Zeit. „Auch sie hat er mit sehr aufwendig gestalteter Musik bedacht.“ In Bonn kann Katschner auf ein Händel-erfahrenes Ensemble zurückgreifen. So wird Sumi Hwang die Cleopatra singen. Aber Katschner ist auch glücklich darüber, mit Terry Wey (Cesare) und Owen Willetts (Ptolemaeus) zwei renommierte Countertenöre zur Verfügung zu haben.

Für eine konzertante Aufführung hat die Oper ein Defizit: Sie dauert dreieinhalb Stunden. Das wollte Katschner den Bonnern verständlicherweise nicht zumuten. „Ich habe die Oper um eine Stunde gekürzt. Das ist zwar schade um die Musik, aber wenn man die Geschichte nicht szenisch erzählen kann, wird es schwierig, die Spannung über diese zeitliche Strecke zu halten“, sagt der 55-jährige Brandenburger.

Das Ergebnis sollte kein „Best of“ werden. „Die Handlung wird eindeutig erzählt“, verspricht der Dirigent. Vor allem einige für das eigentliche Drama nicht notwendige Arien von Cornelia und Sesto fielen den Streichungen zum Opfer. „Als ich jetzt aber angefangen habe, mit den Sängern zu arbeiten, fand ich die Striche alle blöd“, sagt er. Gelassen hat er sie trotzdem. Das Publikum wird es ihm danken.

Premiere am Sonntag, 1. Januar, 19 Uhr, in der Bonner Oper. Karten in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen. (Bernhard Hartmann)