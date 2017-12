Bonn. Vor der ersten Runde des Wettbewerbs in der Bonner Telekom-Zentrale präsentiert sich Filippo Gorini, der Sieger der Competition von 2015, als Solist des Welcome-Konzerts.

Von Von Bernhard Hartmann, 02.12.2017

Das wichtigste ist, dass sie den Übergang vom Alltag zum Mysterium der Kunst schaffen“, gab Pavel Gililov beim Welcome-Konzert der 7. International Telekom Beethoven Competition Bonn zu Protokoll. Im Gespräch mit Daniel Finkernagel, dem eloquenten Moderator und Conférencier der Veranstaltung im großen Saal der Bonner Telekom-Zentrale, sprach der Jury-Vorsitzende und Spiritus rector des Wettbewerbs über die Herausforderungen, denen sich die 24 Wettbewerbsteilnehmer zu stellen haben. Es sei wichtig, dass die jungen Pianisten zwischen Werktreue und individueller Aussage einen Weg finden würden und eigene Gedanken und Leidenschaft zum Ausdruck bringen, sagte er: „Beethoven könnte es nicht ertragen, wenn seine Musik ohne Leidenschaft gespielt würde.“

Der Pianist, der die Jury vor zwei Jahren in dieser Hinsicht am meisten überzeugte, ist der junge Italiener Filippo Gorini, der als Sieger des damaligen Wettbewerbs nun als Solist des Welcome-Konzerts nach Bonn eingeladen worden war. In den 24 Monaten seit seinem Sieg hat die Karriere des 1995 geborenen Künstlers einen enormen Schub erhalten. Gerade erst wurde seine im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses aufgenomme Einspielung der Beethoven´schen Diabelli-Variationen mit dem hoch angesehenen Diapason d'Or ausgezeichnet. Für seinen Auftritt verknüpfte er Schumanns letzte Komposition, die „Geister-Variationen“, mit Beethovens später Klaviersonate in B-Dur op. 106, die sogenannte „Hammerklaviersonate“. Gerecht wurde er beiden. Die, wie Clara Schumann sie bezeichnete, „ebenso rührenden wie ergreifenden Variationen“ spielte er ungemein gesanglich und mit großer Innigkeit. Die Hammerklaviersonate, die Beethoven selbst noch auf 50 Jahre für unspielbar hielt, nahm der 22-Jährige mit bemerkenswerter Souveränität. upackend im ersten und weiten Satz, in den himmlischen Längen des Adagio-Universum gestaltete er unglaubliche Spannungsbögen, und mit der Fuge legte er sein intellektuelles und technisches Meisterstück ab. Nach stehenden Ovationen bedankte sich Gorini mit dem Kontrapunktus I aus der „Kunst der Fuge“ von Johann Sebastian Bach.

Der komplette Wettbewerb wird live im Internet übertragen.