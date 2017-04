Bilanz der Art Cologne

Bonn. Lebendigkeit und hohes Niveau: Ein positives Fazit zum Abschluss der Art Cologne. Rund 52 000 Kunstliebhaber kamen nach Köln.

Von Hanna Styrie, 01.05.2017

Von Händlerseite gab es jede Menge Lob für die am Samstag zu Ende gegangene Art Cologne. „Einen großen Auftritt und ein hohes Niveau“ bescheinigte nicht nur der Münchner Galerist Fred Jahn der Kunstmesse. Komplimente hagelte es aus allen drei Angebotssektionen, insbesondere aber von hochkarätigen Messedebütanten wie dem Pariser Kunsthändler Yves Zlotowski, der „intensive Gespräche mit neuen Sammlern“ hatte, und dem Hamburger Thole Rotermund, der sich für die „Lebendigkeit und Energie“ der Art Cologne begeisterte.

„Das Interesse ist noch größer als sonst“, konstatierte Alexandra Henze-Triebold von der Galerie Henze & Ketterer & Triebold, die für ein 3,6 Millionen Euro teures Kirchner-Gemälde allerdings keinen Abnehmer fand.

Verkäufe wurden überwiegend im fünf- und mittleren sechsstelligen Bereich getätigt, wenn man den Händlern glaubt, die sich in Bezug auf ihre Verkaufserfolge zunehmend bedeckt halten.

Gute Stimmung herrschte an den meisten Ständen, denn der erneute Zuwachs an international agierenden Galerien wie Gagosian zog vermehrt auch Museumsleute, Kuratoren und Sammler aus dem Ausland an.

Selbst prominente amerikanische Großsammler wie Mera und Don Rubell und Michael Hort wurden gesichtet – ob sie gekauft haben, war allerdings nicht in Erfahrung zu bringen.

Die Galerie Thaddeus Ropac gab eine Stahlskulptur von Antony Gormley ab (350 000 Pfund); bei David Zwirner wurden Leinwandgemälde von Yayoi Kusama (350 000 Euro) und Oscar Murillo verkauft. Die Galerie Sprüth Magers vermittelte ein Foto von Cindy Sherman (375 000 US-Dollar) und fand Käufer für zwei Skulpturen von Rosemarie Trockel (je 90 000 Euro). „Sensationell“ lief es für die New Yorkerin Carolina Nitsch, die selbst auf Einkaufstour bei ihren Kollegen ging. Im Handumdrehen war bei der Galerie Eigen + Art die Förderkoje mit kleinformatigen Gemälden von Titus Schade (je 4000 Euro) ausverkauft; Sammler sicherten sich außerdem Bilder von Tim Eitel (190 000 Euro) und David Schnell (110 000) sowie eine Bronzeskulptur von Stella Hamberg (62 000 Euro). Die König Galerie verkaufte das „Reversed Crucifix“ des Künstlerduos Elmgreen & Dragset (150 000 Euro).

Erfolgsmeldungen aus dem Bereich der Klassischen Moderne gab es etwa von der Galerie von Vertes, die sich von Gabriele Münters stimmungsvollem Bild „Tauwetter im Dorf“ (345 000 Euro) trennte.

Geradezu ausgelassen ging es an manch einem Stand in der Sektion „Neumarkt“ zu. Hier profitieren die Junggaleristen ebenfalls vom Interesse ausländischer Sammler. „Wir hatten unglaublich gute Gespräche“, hieß es am Stand der Galerie Dittrich & Schlechtriem. Die Bonner Galeristin Gisela Clement konnte die Soloshow von Melissa Logan für eine Ausstellung an das Museum in Goch vermitteln.

Einen Schönheitsfehler gab es dennoch: die diesjährige Kollision der Art Cologne mit dem Gallery Weekend in Berlin. „Äußerst unglücklich“ sei die Überschneidung zweier großer deutscher Kunstereignisse, durch die man sich gegenseitig Sammler wegnehme, ließen die Galeristen unisono verlauten. Weil die Messe um einen Tag vorgezogen war, fehle jetzt der Sonntag, an dem oft wichtige Kaufentscheidungen gefallen seien. Die Zahlen sprechen für sich: Statt der 60 000 Besucher im Vorjahr kamen diesmal nur rund 52 000 Kunstliebhaber nach Köln.

Thema war auch die neue „Art Düsseldorf“, die im November erstmalig stattfindet. Galeristen-Urgestein Hans Mayer sieht dafür „insgesamt etwas schwarz“: „Man hat schon dreimal versucht, Düsseldorf als Kunststandort zu platzieren, und es hat jedes Mal nicht funktioniert“.