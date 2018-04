Memoiren und Filmpläne

Bonn. Jean-Paul Belmondo feiert seinen 85. Geburtstag mit Memoiren und Filmplänen. Im Sommer steht er für die Komödie „Le coup de chapeau“ vor der Kamera.

Von Hartmut Wilmes, 09.04.2018

Sie werden nie eine Frau im Arm halten, weder im Theater noch im Kino.“ Viel falscher als Schauspielprofessor Paul Dux konnte man bei Jean-Paul Belmondo kaum liegen: Auf der Leinwand umarmte er Cathérine Deneuve, Claudia Cardinale, Romy Schneider und viele andere, privat war er unter anderem mit Ursula Andress (sieben Jahre) und Laura Antonelli liiert.

Wenn Bébel nun am Montag seinen 85. Geburtstag feiert, blickt er in seiner Autobiografie auf „Meine tausend Leben“ zurück. Wovon gefühlte 200 aus Niederlagen bestanden: etwa das erste Vorsprechen, bei dem er „die Schallmauer der Inkompetenz“ durchbrach, oder Gastspiele in Pyrenäen-Kneipen, wo die Gäste Papierflieger nach den Mimen warfen.

Doch plötzlich war da ein neues Kino-Idol: Zigarette zwischen wulstigen Lippen, windschiefes Lächeln, Boxernase und ein furchtlos-provokanter Blick. Dabei gab Belmondo anfangs keinen Centime auf seinen Entdecker. „Ich hatte gute Lust, ihm die Brille runterzureißen und in den Gully zu treten“, erinnert er sich ans erste Treffen mit Jean-Luc Godard.

Doch bald zeigte sich, dass dessen ergebnisoffenes Improvisationskino den anarchischen Darsteller aufblühen ließ. So wurde „Außer Atem“ (1960) sein Billett zum Ruhm. Alle wollten nun mit dem Sohn eines Pariser Bildhauers und einer Tänzerin drehen: Für Jean-Pierre Melville war er Gangster („Der Teufel mit der weißen Weste“) und Priester („Léon Morin“), verabscheute aber die Schikanen des Regiediktators.

Eine Weile surfte Bébel mit Louis Malle, Truffaut und Chabrol auf der Nouvelle Vague, doch dann war es Philippe de Broca, der den notorischen Clown mit „Cartouche, der Bandit“ und „Abenteuer in Rio“ (1964) zum Kassenmagneten machte.

Belmondo nutzte sein Zirkustalent

Belmondo hatte sich schon als Junge im fünften Stock ans Treppengeländer gehängt und den Körper ins Leere baumeln lassen. Sein Zirkustalent prädestinierte ihn für den Part des breit grinsenden Draufgängers, der als muskelprotzender Cascadeur alle Stunts selbst ausführte, ob es nun Sprünge aus Hubschraubern oder Balanceakte auf Wolkenkratzern waren.

„Es ist mir immer schwergefallen, in Filmen zu weinen“, gibt der Star zu, und so war er eben als „Der Profi“, „Der Boss“ oder „Das Superhirn“ über lange Jahre stets der Größte, Tollste, Stärkste. Die Gage stimmte, so dass er sich einen Sportwagen nach dem anderen kaufte, gern das Gaspedal durchtrat und seiner Lust an Streichen freien Lauf ließ. Berüchtigt war die Hotelzimmerräumung „per Luftfracht“, bei der alles Mobiliar aus dem Fenster flog. Oder die Mantel-und-Degen-Nummer im Club Elysee-Matignon, die zwei riesige Muranoglaslüster zum Scherbenhaufen machte.

Durchzechte Nächte, Affären, Schlägereien – Bébel nahm alles mit. Und wunderte sich, dass man ihm nach all den Superhelden den ernsten Part im „Geheimnis der falschen Braut“ nicht abnahm. Nach so einem Niederschlag liegenzubleiben, ging ihm indes gegen die Boxerehre. So gründete er jene Produktionsfirma, die Alain Resnais' „Stavisky“ produzierte. Resultat: Pfiffe in Cannes (1974), wo der Mime 2011 für sein Lebenswerk geehrt wurde.

Da hatte er sich im Kino längst rar gemacht und alle Kritiker mit der Glanzrolle in Jean-Paul Sartres Dumas-Adaption „Kean“ am Théâtre Marigny verblüfft. Dort wurde auch seine „Cyrano“-Interpretation zum Dauerläufer, und später wagte er sich am eigenen Théâtre des Variétes an Feydeaus Komödien.

Tod der Tochter traf ihn schwer

Die lesenswerten Memoiren strotzen vor Lebenslust und Dankbarkeit („Meine Eltern fütterten uns mit ihren Leidenschaften“). Bloß keine Weinerlichkeit. Über seinen Schlaganfall geht er fast lapidar hinweg, der Tod seiner Tochter Patricia aber traf ihn schwer: „Der Kummer vergeht nie.“

Auch Belmondo glückte nicht alles: Die Verfilmung von Célines „Reise ans Ende der Nacht“ zerschlug sich ebenso wie ein Film über den Verbrecherkönig Jacques Mesrine. Dabei wäre der unter einer Bedingung einverstanden gewesen: „Schreibe Sie bloß nie das Wort ,Ende'“.

Das beherzigt der Darsteller, wenn er im Sommer für die Komödie „Le coup de chapeau“ vor der Kamera steht.

Jean-Paul Belmondo: Meine tausend Leben. Die Autobiografie. Heyne, 320 S., 22 Euro.