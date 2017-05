Veranstaltung auch am Sonntag

BONN. Die Reihe „Jazz im Biergarten“ im Parkrestaurant Rheinaue startet am 21. Mai mit einem Konzert der holländischen Band DD Hot 5.

Sie ist eine feste Größe im Jahreskalender der Bonner Kultur. Die Reihe „Jazz im Biergarten“ zieht seit nunmehr 25 Jahren jeweils in den Sommermonaten reichlich Publikum in den lauschigen Außenbereich des Parkrestaurants Rheinaue. Eine Jazzkapelle spielt auf, bei freiem Eintritt und vorrangig dem traditionellen Jazz verpflichtet. Das wird auch bei der 26. Ausgabe so sein, mit einem feinen Unterschied: Aus dem traditionellen Freitagabend wird der Sonntagmittag.

Grund: „Wir wollten den bislang spielfreien Sonntag mit ins Programm nehmen“, sagt Veranstalter Dirk Dötsch. „Und für diesen Tag, besonders am Mittag, bietet sich der Jazz als Genre geradezu an.“

Verschiedene Zielgruppen

Dötsch will zudem eine zusätzliche Zielgruppe ansprechen: die zahlreichen Familien und Flaneure im Park. Warum nicht? Einen Versuch ist es wert.

Zumal der Freitag nicht verloren geht. Denn der „Jazz im Biergarten“ ist nur eines von insgesamt zwei Festivals im Parkrestaurant. Das jährliche Sommerfestival startet zeitlich versetzt, in diesem Jahr am 1. Juli. Dann erwartet die musikaffinen Parkbesucher volles Programm bis weit in den August hinein: 13 Jazzkonzerte am Sonntagmittag und 44 Abendkonzerte von Montag bis Samstag mit Rock, Pop, Blues und allen weiteren Verzweigungen populärer Musik.

Wobei der Veranstalter in diesem Fall mit breiter Brust und einem Verweis auf belastbare Erfahrungswerte die Coverbands favorisiert. An den Sommerabenden im Park erklingen Santana, Queen, Genesis und die Stones. Da kommt Stimmung auf, da fühlt sich der Kunde Konzertbesucher als König. 800 Gäste finden im Biergarten einen wetterfesten Platz, großen Marktschirmen sei Dank. In der Summe kommen an die 50.000 Besucher pro Saison. Das will gut organisiert sein und ist es auch.

Musik für das Publikum

Doch den Anfang macht der Jazz, der gute alte Jazz. Der erste Ton erklingt am 21. Mai um 14 Uhr. Zu Gast ist die Band DD Hot 5. Die Holländer machen aus ihrer Not eine Tugend und bezeichnen sich als „trompetenlose Fünf-Mann-Kapelle im englischen Trad-Jazz-Stil“. Ohne Trompete wildert das Quintett auch in den Grenzbereichen Bebop und Rock 'n‘ Roll”, vor allem aber sucht man den Kontakt zum Publikum. Und das wird sich gewiss nicht wehren wollen. Bei diesem Ambiente erst recht nicht.