René Steinberg im Haus der Springmaus

Er kann tun, was er will: René Steinberg. FOTO: KÖLSCH

17.01.2017 Bonn. René Steinberg macht im Haus der Springmaus macht kein Geheimnis daraus, dass er den Menschen als Humorressource begreift.

Welche Kraft ist es nur, die die Welt im Innersten zusammenhält? Die Liebe? Oder vielleicht doch eher die Blödheit? Eine schwere Frage, auch für René Steinberg. Der Kabarettist, der im Haus der Springmaus sein neues Programm „Irres ist menschlich“ präsentiert, hofft natürlich auf Ersteres. Und fürchtet Letzteres. Ein Blick auf die sozialen Medien reicht in der Regel aus – und wenn erst Blödheit, von Angst befeuert, zur postfaktischen Meinung mutiert, sind rationale Argumente ebenso wirkungslos wie das Gebot der christlichen Nächstenliebe.

Dieser Entwicklung samt des Höhenflugs von Viktor Orban über Alexander Gauland bis hin zu Donald Trump will Steinberg daher nun die Stärkung des Gemeinsinns entgegensetzen. Auf seine Art. Mit kollektivem Lachen über kritische Themen. Was dank eines Breitbandniveaus funktioniert.

Tatsächlich gelingt es dem 43-Jährigen, der beim WDR mit weitgehend sinnentleerten Sketchen wie „Die von der Leyens“, „Sarko de Funès“ und „Tatort mit Til, Herbert und Udo“ seit Jahren für Aufsehen sorgt, das Publikum innerhalb kürzester Zeit auf seine Seite zu bringen. Ein paar Fragen zu absurden Gemeinsamkeiten (bemerkenswert, wie viele im Saal ebenfalls mit Parkplätzen und Ampeln reden), dazu einige Anzeichen von Gag-Tourette (besonders angesichts der Schwangerschaft von Frauke Petry) und andere mitunter recht plumpe Pointen, schon kann er tun, was er will. Sogar einen willigen Gast aus dem Publikum in einen Gendarmen verwandeln, der ihm in einer inhaltlich banalen, darstellerisch aber köstlichen „Sarko de Funès“-Nummer die richtigen Fragen stellt. Das Publikum amüsiert sich.

Steinberg macht kein Geheimnis daraus, dass er den Menschen als Humorressource begreift, vor allem wenn dieser scheitert – ähnlich argumentieren dummerweise auch all jene, die sich bei Formaten wie „Pleiten, Pech und Pannen“ an den oft schmerzhaften Unfällen anderer Menschen nicht sattsehen können. Ein fragwürdiger Ansatz, auch wenn Steinberg es ja wirklich nur gut meint und sich nicht zu schade dafür ist, sichselbst zum Affen zu machen, etwa indem er seiner pubertierenden Tochter mit Tanz- und Gesangseinlagen droht. Was schon wieder so albern ist, dass man kaum ernst bleiben kann. Ziel erreicht.

Immerhin: Statt Blödheit herrscht jetzt Blödsinn vor. Manchen mag das reichen. „Vernunft ist lange nicht so effektiv“, sagt Steinberg dazu. Stimmt. (Thomas Kölsch)