GA-Gespräch

Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er arbeitete dort und in Hamburg als Strategieberater und Kreativdirektor in der Werbung und schrieb Kolumnen für die österreichische Tageszeitung „Der Standard“. Sein literarisches Debüt hatte Marc Elsberg im Jahr 2000, damals noch unter seinem bürgerlichen Namen Marcus Rafelsberger, mit dem satirischen Roman „Saubermann“. 2012 schrieb er mit „Blackout“ seinen ersten Wissenschaftsthriller, dem „Zero“ und „Helix“ folgten.