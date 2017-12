Begeisterung für die jungen Talente

Bonn. Bereits in der ersten Runde machen einige herausragende Pianisten auf sich aufmerksam. Die sich über drei Tage erstreckende erste Runde begann am gestrigen Vormittag mit vier Teilnehmern.

Von Mathias Nofze, 02.12.2017

Das „Welcome“-Konzert ist Geschichte, jetzt steht Bonn wieder im Zeichen der Beethoven-Competition. Gesucht wird der siebte Preisträger in der Geschichte des Wettbewerbs, dessen Vorspielrunden im Großen Saal der Telekom-Zentrale ausgetragen werden – bei freiem Eintritt. Die sich über drei Tage erstreckende erste Runde begann am gestrigen Vormittag mit vier Teilnehmern. Den Auftakt bestritt Burak Cebi aus der Türkei. Er erwies sich als sehr poetisch und nuanciert gestaltender Interpret, was sich schon im Präludium Cis-Dur von Bach (WTK II) offenbarte.

Die Musik klang bei ihm sehr gelöst, weich, wie ein zartes Wellenspiel. In Beethovens „Andante favori“ legte Cebi ein bisschen zu große Zurückhaltung an den Tag. Kräftigere Zeichnung hätte dem Stück gut getan. In Beethovens großer As-Dur-Sonate gelangen ihm berührende, fast meditative Momente. Zugleich geriet er gelegentlich an seine Grenzen, musikalisch wie technisch, vor allem im kniffligen Scherzo.

Guilin Yang aus China spielte ihren Bach-Beitrag (Präludium und Fuge b-Moll aus WTK I) sehr geradlinig, um nicht zu sagen unterkühlt. Etwas mehr Leben darf Barockmusik auf einem Flügel durchaus entwickeln. Auch ihre Darbietung der elf Bagatellen op.119 von Beethoven konnte nicht überzeugen. Der Pianistin entgingen einfach zu viele Details, die aus diesen Miniaturen ein kleines Kompendium für Hintersinn, Witz und Ironie machen. So überraschte es nicht, dass auch die Sonate c-Moll op.111 zwar mit einiger Energie, aber nicht wirklich zwingend erklang.

In einer anderen Liga spielte der Pole Jakub Kuszlik. Mit ihm, das sei hier gewagt, hat man vermutlich schon einen Semifinalisten erlebt. Selten hört man ein solch organisches Bachspiel, eine ideale Mischung aus flexiblem Anschlag, mal kernig, mal abgedämpft, und kantabler Linienführung. Und welch großartige Gestaltungskunst offenbarte sich in Beethovens später E-Dur-Sonate. „Espressivo“ und „dolce“ als Vortragsanweisungen setzte Kuszlik meisterhaft um, seine Interpretation kehrte das Empfindsame und Rhapsodische aufs Schönste hervor, war aber trotzdem von einer fabelhaften Geschlossenheit.

Bestätigt wurde das von einer H-Dur-Fantasie, die ebenfalls ungemein packend geriet. Dasselbe Stück bot auch Bruno Vlahek aus Kroatien, aber impulsiver und technisch weniger überragend. Zudem nutzte er das Pedal nicht immer zum Vorteil. Sehr lebendig erklang bei ihm Präludium und Fuge G-Dur (WTK II), und viel Leidenschaft legte er in op.111, spielte wagemutig und aus einer fühlbaren Begeisterung heraus, von der auch seine Körpersprache kündete.

Die Nachmittagsrunde bot passable bis ausgezeichnete Darbietungen sowie eine Überraschung namens Georgy Vovlochnikov. Der aus Russland stammende Pianist, der bereits 2015 dabei war, sorgte mit einer exzentrischen Lesart der Beethoven'schen Bagatellen op.119 für Aufhorchen. Er legte die Musik gewissermaßen unters Mikroskop, fror sie ein, ließ sie gerinnen. Ähnlich spielte er auch die As-Dur-Sonate – ein Wagnis, für das er Bravorufe erhielt. Ob die Jury seinen riskanten Einsatz belohnt, bleibt abzuwarten. Einen glänzenden Eindruck hinterließ Daiki Kato aus Japan mit makellosem Bachspiel und einer aufwühlenden H-Dur-Fantasie. Seine Landsfrau Fuko Ishii lieferte mit sehr pointiert gespielten Bagatellen op.126 ebenfalls eine fabelhafte Vorstellung ab. Respektabel schließlich der Auftritt von Joachim Carr aus Norwegen.

Der komplette Wettbewerb wird live im Internet übertragen.