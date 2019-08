Gespräch mit Stefanie Carp

Bonn. Die Ruhrtriennalen-Intendantin Stefanie Carp spricht mit Max Florian Kühlem über Probleme und das Programm des am 21. August startenden Festivals.

Von Max Florian Kühlem, 12.08.2019

In ein paar Tagen beginnt die neue Ruhrtriennale in der Intendanz von Stefanie Carp – mit Musik, Theater und Tanz in alten Kokereien und Maschinenhäusern des Bergbaus sowie der Stahlindustrie. Das große Thema des Festivals wird Europa sein. Mit Carp sprach Max Florian Kühlem.

Geht es in Ihrem Programm um eine neue Archäologie, um ein neues Erzählen europäischer Geschichte?

Stefanie Carp: Es geht darum, welche Legitimität die Europäer überhaupt haben, sich zu welchen Themen zu äußern. Es geht darum, dass die Versprechen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nie eingelöst wurden, dass die Demokratie nie wirklich für alle gegolten hat, insofern sehr verbesserungsbedürftig ist und stattdessen derzeit zunehmend zerstört wird. Die zentralen Arbeiten, die inhaltliche Setzungen machen, sind „All the Good“ von Jan Lauwers‘ Needcompany, „Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend“ von Christoph Marthaler und „Evolution“ von Kornél Mundruczó.

Sie glauben, die europäische Demokratie ist in Gefahr?

Carp: Es gibt einige Länder, die sich schon abgewandt haben von der Demokratie, und wenn die AfD bei uns noch mehr Zulauf erhält, kann es hier auch so werden. Demokratie stört den Kapitalismus. Man kann leichter Profite machen, wenn man Menschen unterdrückt und kontrolliert, statt ihnen Rechte zu geben. Das wussten schon die Nazis. Ich glaube, wir sind wieder auf einem ähnlichen Weg.

Mit Marthaler und Mundruczós Produktion haben sie zwei Arbeiten im Programm, die explizit auf den Holocaust reagieren. Warum haben Sie darüber letztes Jahr nicht gesprochen, als Sie wegen der Einladung einer israelkritischen Band in der Kritik standen?

Carp: Das war mir zu billig. Es gab ja auch gar kein Interesse von irgendjemandem daran, die Wogen zu glätten. Im Gegenteil, es sollten möglichst große Wogen aufgeworfen werden. Das war halt eine Kampagne, und in Kampagnen geht es nicht um objektive Darstellung.

Ende vergangenen Jahres hieß es dann, Sie hätten mit Jürgen Reitzler einen „Aufpasser“ zur Seite gestellt bekommen.

Carp: Das war eine von wem auch immer erfundene Schlagzeile. Es ist nichts anderes passiert, als dass ich einen neuen Betriebsdirektor gesucht, gefunden und engagiert habe.

Warum startet die Ruhrtriennale diesmal nicht in einer Industriehalle, sondern im Audimax der Ruhr-Universität Bochum?

Carp: Alle anderen Arbeiten finden ja in Industriehallen statt und man kann auch mal Ausnahmen machen. Christoph Marthalers Arbeit halluziniert ein imaginäres Weltparlament. Eigentlich wollte er ein wirkliches Parlament finden. Die Parlamente im Ruhrgebiet sind aber alle zu klein. Das Audimax passte großartig und hat insofern direkt mit der Industriegeschichte der Region zu tun, da die Universitäten sozusagen anstelle des Kohleabbaus gebaut wurden, als Teil des Strukturwandels. Politiker sind zu Recht stolz darauf, dass man heute so viele Studierende hat wie früher Bergleute.

Erfahren Sie das Ruhrgebiet als Region des Wissens?

Carp: Es gibt hier unglaublich gute Fakultäten, viele Studierende, viele Museen, Kunstvereine, Stadttheater und andere Kulturstätten. Was ich aber auch erfahre, ist eine extreme soziale Spaltung, eine brutale Zweiklassengesellschaft. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der an der Kultur und Wissensgesellschaft teilnimmt, aber offenbar gar nicht unbedingt in der Region lebt, sondern an- und abreist. Daneben gibt es viele Menschen, die hier dauerhaft in einer erschütternd verlorenen, prekären Situation leben. Das sind Leute, denen ich in der Straßenbahn begegne und die das Wort „Ruhrtriennale“ sicher noch nie gehört haben. So krass wie hier habe ich den Klassenunterschied fast nirgendwo sonst erfahren.

Viele Intendanten haben öffentlichkeitswirksam behauptet, dass sie alle Teile der Bevölkerung ansprechen wollen. Zuletzt Johan Simons mit „Seid umschlungen“.

Carp: Man kann das behaupten, aber wenn man es wirklich wollen würde und es auch politisch gewollt wäre, dann kann das kein einzelner Intendant schaffen. Es bräuchte einen viel längerfristigen Prozess, eine radikal andere Programmierung und eine andere Form von Intendanz, die vielleicht gar nicht Intendanz heißt. Man muss sich nicht der Illusion hingeben, dass die Menschen aus Duisburg-Marxloh zu William Kentridge gehen würden, dabei würde es ihnen möglicherweise sehr gut gefallen, weil es eine Form der Kunst ist, die jeden erreichen kann.

Bemühen Sie sich als Intendantin trotzdem um andere Publikumsschichten?

Carp: Es gibt künstlerische Projekte wie „#nofear“ oder Barbara Ehnes‘ „Solidarität“ oder im letzten Jahr Schorsch Kameruns „Nordstadt Phantasien“. Gerade die letztere Arbeit hat sich für ein diverses Publikum geöffnet. Aber wir wollen uns nicht naiver machen als wir sind: Mit einzelnen Projekten dieser Art, auch wenn sie sehr gelungen sind, wird man niemals ein sozial anderes oder diverseres Publikum kreieren können, auch nicht über einzelne Aktionen wie auf dem Marktplatz zu stehen und Programme zu verteilen. Dafür würde es wie gesagt ein ganz anderes Konzept der Ruhrtriennale benötigen. Man kann sagen: Umso jünger die Künstlerinnen und Künstler sind und wenn ihre Werke in Richtung Performance und Schauspiel gehen, desto jünger und diverser ist das Publikum. Aber das Publikum der Ruhrtriennale ist ein etabliertes Musiktheater-Publikum. Das hat übrigens auch mit dem Zeitraum zu tun: Die Ruhrtriennale findet in den Semesterferien statt, und die meisten Studierenden sind nicht vor Ort.

Im Editorial Ihres neuen Programms kündigen Sie eine ganz neue Form des Publikumskontakts an: Hausbesuche.

Carp: Ja, man kann mich buchen, ich komme dann und stelle das Programm vor – einzelnen Menschen, Gemeinschaften oder bei Partys. Die, die mich einladen sind total offene, neugierige, interessante Menschen, alle sehr sympathisch, meist aus dem oberen Mittelstand, häufig Menschen nach ihrem Arbeitsleben, die jetzt Zeit haben, sich mit Kultur zu beschäftigen. Letztes Jahr habe ich aus eigener Initiative heraus eine Zeitung von Geflüchteten besucht, „Neu in Deutschland“, und sie zur Produktion „The Factory“ von Mohammad Al Attar eingeladen. Ich musste aber wirklich mehrfach darauf hinweisen, dass die Inszenierung tatsächlich in arabischer Sprache gespielt wird. Ich hatte den Eindruck, dass es viel Überzeugungsarbeit braucht, um einen Geflüchteten zu überreden, ins Theater zu gehen. Während des Publikumsgespräches nach der Vorstellung wurde plötzlich sehr viel in arabischer Sprache aus dem Publikum mit den Schauspielern kommuniziert; das hat mich gefreut.

