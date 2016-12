Oper für die ganze Familie

31.12.2016 Bonn. Die Premiere von Anno Schreiers Lewis-Carroll-Adaption „Wunderland“ an der Bonner Oper gefällt Groß und Klein

Seit diesem goldnen Nachmittag ist zu das Tor zur Kindheit“, beklagen die Sänger am Ende von Anno Schreiers „Wunderland“. Doch ganz so schlimm fällt der Abschied von der Kindheit dann womöglich doch nicht aus, denn es gibt immer noch einen Schlüssel, der das verschlossene Tor wieder zu öffnen vermag: „Die Macht der Fantasie.“

Von dieser Macht besitzt das Team der Bonner Oper, das Schreiers Werk auf die Bühne gebracht hat, eine große Fülle. Die für die kleindimensionierte Probebühne des Hauses konzipierte Inszenierung der musikdramatischen Neuerzählung von Lewis Carrolls Buchklassiker „Alice im Wunderland“ will nicht mit opulenten Bildern überwältigen, sondern ihr kleines und großes Publikum verzaubern, wofür ein eher bescheidener materieller und technischer Aufwand notwendig wird.

Nur vier Musiker muss das Beethoven Orchester für Schreiers Werk zur Verfügung stellen. Eine Klarinette (Hans-Joachim Büsching), Kontrabass (Maren Rabien), Schlagzeug (Camillo Anderwaldt) sowie ein Akkordeon, das von der Gastmusikerin Eva Zöllner bedient wird. Die Musiker haben sich auf einige der überdimensionalen Spielkarten platziert, die als Kulissen dienen, und werden so Teil von Janina Mendrochs Bühnenbild.

Nach dem ruhig dahinfließenden Terzett des Anfangs, das am Schluss des Stücks wieder aufgegriffen wird, beginnt es sogleich, ausgesprochen hektisch zu werden. Alice läuft zum atemlosen Ticken der Musik einem weißen Kaninchen hinterher, das fürchtet, zu spät zu kommen, und gelangt zum Eingang des Kaninchenbaus, den das weiße Kaninchen und ein Liftboy freilegen, indem sie einfach zwei Spielkarten auseinanderschieben. Der Tunnel dahinter lässt Alice fallen und fallen. Man sieht sie vor schwarzem Hintergrund auf einem Hocker sitzen und mit allen vieren zappeln, während Klarinette und Akkordeon die Töne chromatisch purzeln lassen.

Die Musik von Anno Schreier ist überhaupt oft sehr tonmalerisch am Text entlanggearbeitet. Allerdings zumeist auf sehr subtile Weise. Die kompositionstechnische Bandbreite der einzelnen Nummern reicht von schlichten Songstrukturen über jazzigen Momenten bis zum komplexen kontrapunktischen Stimmgeflecht einer souverän ausgearbeiteten Fuge. Für die vier Musiker eine Herausforderung, der sie mit großer Spielfreude begegnen.

Die Abenteuer, die Alice in der Folge erlebt, werden von Regisseur Thomas Hollaender liebevoll nachgezeichnet. Wenn Alice schrumpft, kommt plötzlich eine kleine Puppe zum Vorschein, wenn sie wächst, steht sie in langem Kleid auf einem Hocker. Und das kuriose Figurenkabinett, dem sie begegnet, ist überaus fantasievoll in Szene gesetzt. Etwa das auf einem Fliegenpilz hockende, eine Shisha rauchende grüne Raupentier. Der junge Bariton Fabio Lesuisse spielt in dieser Szene wie auch als verrückter Hutmacher und anderen Verwandlungen ebenso großartig wie Anja I. Bartz, die unter anderem als Weißes Kaninchen und Grinsekatze (mit schnurrender Bass-Begleitung) zu erleben ist.

In der Titelrolle bezaubert Marie Heeschen, die mit schönem So-pran und charmant-kindlichem Spiel die Herzen des Publikums erobert. Mike Millard hält als Dirigent die musikalischen Fäden der ungemein kurzweiligen Musik souverän in der Hand. Kinder wie Erwachsene zeigten sich am Ende des Stücks einhellig begeistert.

Sämtliche weiteren Vorstellungen sind nach Auskunft der Oper Bonn bereits ausverkauft. Weitere Termine in Vorbereitung. (Bernhard Hartmann)