Saga in der Kölner Kantine

Nach 40 Jahren ist bald Schluss: Saga in der Kantine in Köln. FOTO: THOMAS BRILL

Köln. Die Band Saga feiert 40. Geburtstag in der Kölner Kantine – und will sich trennen. Am 3. November gibt es ein Wiedersehen in Köln.

Von Susanne Schramm, 01.05.2017

Ein Abschied, der besonders schön oder besonders schlimm oder beides ist, der dauert auch besonders lange. Und das ist gleichzeitig die gute Nachricht für die Fans der kanadischen Rockband Saga.

Als Frontmann Mike Sadler (62) Mitte Januar auf Facebook verkündete, dass die Band sich trennen will, hätte man in Deutschland und in Puerto Rico eigentlich halbmast hissen müssen. Hier konzentrieren sich weltweit die meisten Anhänger des Quintetts. 1977 gegründet, feiert es dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. Auch in der ausverkauften Kantine, wo Saga auf „4.0 Farewell Tour“ Station machten.

Um am 3. November, 20 Uhr, noch ein allerletztes Mal zurückzukehren. In den Genuss der „40th Anniversary –The Final Chapter“-Tour kommen nur wenige deutsche Spielorte – dass die Kantine dazugehört, versteht sich von selbst. Dort haben Saga kraft ihrer periodisch wiederkehrenden Auftritte über Jahrzehnte hinweg quasi ein Abo. Insofern kommt nicht nur Sadler umhin, festzustellen: „Viele bekannte Gesichter hier!“ Das hat fast was von einem Familientreffen. Und alle, die da sind, freuen sich auf das, was kommt. Ein musikalischer Querschnitt durch vier Jahrzehnte. Mit all den großen Hits, von „Wind Him Up“ über „ On The Loose“ bis „The Flyer“, von denen die treuen Anhänger jede einzelne Textzeile mitsingen können. Nicht nur den Refrain. Und das mit wunderbarer Modulation.

Sadler, Ian Crichton (Gitarre), Mike Thorne (Schlagzeug), Jim Crichton (Bass, Keyboard, Gitarre) und Jim Gilmour (Keyboard, Gesang) sind zwar etwas leiser als sonst, lassen aber dennoch die gewohnte Spielfreude nicht vermissen. Und statt der üblichen 105 Minuten gibt's satte zwei Stunden. „Wollt ihr noch einen? Sicher? Sicher? Sicher?“, ruft Sadler vor der dritten Zugabe (dem umarrangierten „Mouse In A Maze“) in den Saal. Nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch. Einer Sprache, die er ganz lässig beherrscht. Die Antworten darauf bräuchte er eigentlich gar nicht abzuwarten. Der Jubel ist trotzdem hörenswert.