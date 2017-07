Der Zweck heiligt die Mittel

John Maddens „Die Erfindung der Wahrheit“ erzählt die Geschichte einer knallharten Lobbyistin. Das funktioniert bestens.

Von Martin Schwickert, 05.07.2017

Die Herren der Waffenlobby rutschen ein wenig nervös auf ihren Stühlen herum. Denn die Frau, die gleich den Konferenzraum betreten wird, gilt in Washington als eine der mächtigsten ihres Faches. Elisabeth Sloane (Jessica Chastain) ist eine versierte Lobbyistin, die mit ihrem strategisch-intriganten Geschick bisher jeder Kampagne zum Sieg verholfen hat. Die neuen Kunden wollen verhindern, dass ein Waffengesetz den Kongress passiert und mit ihrer Kampagne gezielt Frauen von der Sinnhaftigkeit unkontrollierten Knarrenbesitzes überzeugen.

Elisabeth lacht sie aus, kündigt wenige Tage später und arbeitet ab sofort für die Gegenseite. Es ist keine Entscheidung, die aus ethischen Gründen getroffen wird, sondern aus einer professionellen Lust am Konkurrenzkampf.

Elisabeths machiavellistisches Arbeitsprinzip, dass der Kampagnenzweck jedes Mittel heiligt, bekommen nicht nur die Gegner, sondern auch die idealistischen Mitarbeiter im neuen Büro schon bald schmerzhaft zu spüren.

John Maddens „Die Erfindung der Wahrheit“ schaut hinter die Kulissen politischer Einflussnahme in Washington. Dabei verfügt der Film über eine eisenharte Protagonistin, der jegliches moralisches Handeln vollkommen fremd zu sein scheint.

Jessica Chastain gelingt es, diese im Grunde unsympathische Figur zum Leuchten zu bringen und ihr emotionale Tiefe zu verleihen, ohne den selbstbewussten Kern zu beschädigen. Der Film widersteht der Versuchung, die Frauenfigur mit altbewährten Psychostereotypen zu erklären, sondern bringt das Publikum dazu, diese Elisabeth Sloane in all ihrer widersprüchlichen Schönheit zu bewundern. Gleichzeitig durchleuchtet Madden die Sphäre der Macht und Manipulation, in der es nur darum geht, die Narrative in der öffentlichen Diskussion an sich zu reißen und für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Wer sich immer noch fragt, wie ein Mann wie Donald Trump US-Präsident werden konnte, findet in diesem Film die ein oder andere erhellende Antwort.