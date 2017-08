Neu im Kino

Bewegt er sich? Charly Hübner in „Magical Mystery“.

Bonn. Den sonst eher langatmigen Film „Magical Mystery“ rettet allein Charly Hübners großartige Schauspielkunst.

Von MARTIN SCHWICKERT, 30.08.2017

„Manchmal bewegt sich einer nicht, aber deshalb ist er noch lange nicht tot“, sagt Charlie, als der Alligator aus der Starre heraus plötzlich nach dem Fisch schnappt. Aber eigentlich spricht er hier über sich selbst. Charlie (Charly Hübner) hat sich seit fünf Jahren nicht mehr aus seiner kleinen Welt der therapeutisch betreuten Drogen-WG rausbewegt. Man kann sich kaum vorstellen, dass der schwere, große Langsamsprecher in der aufkommenden Berliner Techno-Szene einmal ein echter Partytiger und Künstler war.

Aber dann taucht Raimund (Marc Hosemann) auf. Der Kumpel aus der Techno-Szene betreibt zusammen mit Freund Ferdi (Detlev Buck) einen Club und ein Plattenlabel, mit dem sie stinkreich geworden sind. Aber all der Erfolg und das viele Geld langweilt die Techno-Pioniere, die mit einem Kleinbus voller befreundeter DJs auf „Magical Mystery“-Tour gehen. Und Charlie wird als Fahrer engagiert. „Ihr seid doch so Techno-Typen. Ihr steht doch drauf, wenn sich alles wiederholt. Macht ihr einfach noch einmal Hafenrundfahrt und Fischessen“, rät eine Hamburgerin den vergnügungssuchenden Touristen. Damit wird durchaus selbstironisch nicht nur das musikalische Sujet charakterisiert, sondern auch das dramaturgische Problem des Films benannt. Denn in „Magical Mystery“ setzt Regisseur Arne Feldhusen („Stromberg“/„Der Tatort-Reiniger“), der hier den Roman und das Drehbuch von Sven Regner verfilmt, auf Redundanz als Erzählprinzip. Das ist anfangs noch komisch, führt aber zunehmend zu einer gewissen Langatmigkeiten.

Dennoch ist „Magical Mystery“ ein sehenswerter Film, und das ist allein Charly Hübner zu verdanken. Mit fein reduzierter Mimik spielt er die medikamentös abgedämpften Emotionen seiner Figur und hält eine Begräbnisrede für ein Meerschweinchen, die einem fast das Herz herausreißt.

In Bonn läuft der Film im Woki.