Lesung und Konzert in der Oper

08.02.2017 Bonn. Der Schauspieler Matthias Brandt stellt seine Bonn-Erzählungen mit dem Pianisten Jens Thomas in der Oper vor. Es ist keine normale Buchvorstellung, sondern eine hochspannende und sehr emotionale Inszenierung.

Vor der Oper klagende Blicke, verzweifelte Bitten: „Haben Sie noch eine Karte?“ In der Oper kein Popstar, aber so etwas Ähnliches: Matthias Brandt, der jahrelang mit seiner Familie am Bonner Venusberg lebte, stellt sein Buch „Raumpatrouille“ mit Erinnerungen aus jener Zeit vor. Ein Heimspiel des Schauspielers bei Quatsch keine Oper. Doch es ist keine normale Buchvorstellung, sondern eine hochspannende und sehr emotionale Inszenierung, eine bejubelte Performance im ausverkauften Haus. Wie schon in den packenden Programmen „Psycho“ und „Angst“ hat Brandt auch diesmal den Jazzpianisten, begnadeten Komponisten und Sänger Jens Thomas dabei.

Anders als in den erwähnten Programmen geht es aber diesmal ans Eingemachte, an biografische Episoden aus dem Leben des jungen Kanzlersohnes Brandt. „Memory Boy“ heißt Thomas' Soundtrack dazu. „Raumpatrouille“ ist ein Werk mit reichlich Bonner Lokalkolorit und herrlichen Miniaturen aus dem politischen Leben der frühen 1970er Jahre, geschildert aus der Perspektive des heranwachsenden Matthias. In der Lesung konzentrierte sich Brandt aber nicht auf diese Aspekte, sondern rückte – kongenial von Thomas' Musik begleitet – die Innenwelten, die Ängste und Sehnsüchte des Jungen in den Mittelpunkt.

Der entdeckt in der Familie seines Freundes Holger eine Parallelwelt zum eigenen, eher unterkühlten, bisweilen intellektuell abgehobenen Elternhaus. Bei Holger versammelt sich die Familie bei Schnittchen mit Champignonstreichkäse und Tri-Top-Mandarine vor dem Fernseher und der Rateshow „Drei mal Neun“ mit Wim Thoelke. „Alles und jeder schien seinen festen Ablauf und Platz zu haben und wie bei einer Märklinbahn in überlegt vorgegebenen Spuren zu laufen, ohne jegliche Gefahr der Abweichung oder des Zusammenstoßes“, liest Brandt. Er will so wie Holger leben, „für die Meinigen dagegen empfand ich in diesem Augenblick keine Liebe mehr“. Eine Heimwehattacke später denkt Matthias anders.

Die Aura eines Weichlings

Der kann aber auch hart sein, etwa zu dem stotternden Ansgar aus seiner Schule, der dort lebt, „wo die Vertriebenen wohnten“. Matthias macht mit beim Mobbing. „Ansi zu schonen, hätte bedeutet, meine Stellung in der Gruppe aufs Spiel zu setzen. Es war die Aura des Weichlings, die ihn umgab, am Ende steckte man sich damit noch an“, fürchtet Matthias, der sich gleichwohl mit dem Außenseiter anfreundet. Das darf aber keiner wissen. Brandt trägt diese Passagen nicht vor, er lebt sie auf der Bühne mit hoher Intensität. Und Thomas steuert verstörende, klagende, aggressive Texte und Töne bei.

Es wird gleichwohl viel gelacht in der Oper. Über den politisch unkorrekten Umgang mit Ansgar oder wie Matthias bei der Vorbereitung einer Zauberperformance zum Geburtstag der Mutter sein Zimmer in Brand setzt. Später hat er ein sogenanntes Jugendzimmer. „Es war jetzt, als sei ich bei mir selbst zu Besuch.“ Man erinnert sich glucksend an die eigene Geschichte.

Doch dann überwiegt ergriffene Rührung: Matthias Brandts zaghafte, schüchterne Annäherung an den großteils unnahbaren Vater, der Junge mit dem Buch unterm Arm auf der Suche nach einem Vorleser, ist eine grandiose Miniatur in diesem Buch. Und Thomas' bedächtige Ballade „My Nowhere Man“ an diesem Abend die ideale Ergänzung.

Matthias Brandt: Raumpatrouille. Kiepenheuer & Witsch, 173 S., 18 Euro. Jens Thomas: „Memory Boy“, Roof Music. Nächster Termin von Quatsch keine Oper: „Die Blechtrommel“ mit Ulrike Folkerts, Stefan Weinzierl und Clemens von Ramin am 20. Februar. (Thomas Kliemann)