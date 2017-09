Netzwerk für Kultur

Bonn. Das Theater Bonn und das Beethoven Orchester ziehen beim pädagogischen Programm ab sofort an einem Strang.

Education-Programme gehören seit einigen Jahren zum täglichen Brot von Kultureinrichtungen. Auch in Bonn wissen vor allem Kinder und ihre Eltern das reiche Angebot an Konzert- und Theaterproduktionen zu schätzen. Bisher jedoch kochte jede Einrichtung ihr eigenes Süppchen. Oder wie Generalintendant Bernhard Helmich sagt: „Wir waren auch ein bisschen eine Konkurrenz.“ Das soll jedoch mit Beginn dieser Saison anders werden. In einer gemeinsamen Pressekonferenz im Opernhaus am Freitag stellten Theater- und Opernchef Helmich und Bonns neuer Generalmusikdirektor Dirk Kaftan die pädagogischen Programme ihrer Institutionen vor, die nun in der gemeinsamen Vermittlungsplattform „Portal“ vermittelt werden. In der gleichnamigen druckfrischen, 36-seitigen Broschüre finden Interessierte alle Angebote auf einen Blick. Helmich: „Der Name 'Portal' soll sich schnell herumsprechen und einbürgern.“

Kaftan unterstrich, dass durch das Netzwerk das Angebot übersichtlicher werde, ohne dass die Institutionen ihre Identität aufgeben müssten: „Es geht darum, gute Arbeit für möglichst viele Menschen anzubieten, und nicht darum, sich zu profilieren.“ Gleichwohl soll sich unter dem gemeinsamen Dach auch inhaltlich einiges tun. Kaftan: „Wir werden das Angebot des Beethoven Orchesters erheblich erweitern.“ Die neue Konzertpädagogin Eva Eschweiler werde dabei „eng mit dem Theater zusammenarbeiten“. Kaftan ist es auch wichtig, eine Nähe zu Musikern, Sängern und Schauspielern zu schaffen. Die Koordination der Angebote von Beethoven Orchester und Theater Bonn übernehme Markus Reifenberg, der auch Sprecher des Bonner Orchesters ist. Mit von der Partie sind auch Angela Merk (Schauspiel), Inga Waizenegger (Theatercontainer) und Rose Bartmer (Oper).

Das, was früher beim Beethoven Orchester „Bobby's Klassik“ war und im Theater „Sparte 4“, findet sich künftig im neuen Netzwerk „Portal“ wieder. Im Angebot sind Musik- und Sprechtheater sowie Konzerte für Kinder und Jugendliche, eine Kinderoper und verschiedene Vermittlungsformate, die, wie die Veranstalter sagen, „zum eigenen kreativen Tun und Austausch mit der jeweiligen Kunstform“ führen. Probenbesuche sind da ebenso im Programm wie szenische Einführungen und themenspezifische Workshops, Instrumentenvorstellungen, Jugendclubs oder andere Projekte. Kaftan selbst begleitet das Projekt „b+“, ein Format, in dem sich Bonner Schüler und Schülerinnen inhaltlich intensiv mit Beethovens dritter Sinfonie, der „Eroica“, auseinandersetzen und dabei ihre Sicht auf das Werk entwickeln, die sie auch künstlerisch zum Ausdruck bringen. Das kann in literarischer Form geschehen, als Tanz oder in Bildern. Eine Aufführung des Werkes im Januar durch das Beethoven Orchester ist natürlich Bestandteil des Projekts.

Interaktives Theaterprojekt

Als Highlight für die Oper wies Rose Bartmer auf die Uraufführung der Kinderoper „Geisterritter“ von James Reynolds nach dem Roman von Cornelia Funke hin, die am 3. Dezember im Opernhaus Premiere feiert. Spannung verspricht auch das interaktive Theaterprojekt „Die erstaunlichen Abenteuer der Expedition Erde 2“in der Telekom Design Gallery, und das Beethoven Orchester wirft in einem der insgesamt vier Familienkonzerte die Uraufführung von „Wum und Bum und die Damen Ding Dong“ nach einem Kinderbuch von Brigitte Werner, Musik von Gordon Kampe und mit der Schauspielerin Sunnyi Melles als Erzählerin. Dirk Kaftan dirigiert das Beethoven Orchester.

Helmich sieht in dem neuen Portal eine große Chance. „Ich freue mich sehr, dass uns mit Dirk Kaftans Neustart gelungen ist, ein Netzwerk zu schaffen, das diese Aufgabe für Bonn und die Region übernimmt“, sagt er über das gemeinsame pädagogische Programm.

Anmeldungen nimmt Portal-Netzwerker Markus Reifenberg per E-mail unter portal@bonn.de entgegen. Unter dieser Adresse können Interessierte auch einen Portal-Newsletter abonnieren.