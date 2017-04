Freizeittipp: Burgfestspiele Mayen

BONN. In der Eifelstadt Mayen finden seit 1987 Festspiele statt. Gespielt wird im Innenhof der prächtigen Genovevaburg mitten im Zentrum der Stadt.

Die Stadt Mayen in der Osteifel richtet seit 1987 jeweils von Ende Mai bis Ende August auf der weithin sichtbaren Genovevaburg die Burgfestspiele aus: 120 Veranstaltungen, 30 000 Besucher – und als Schirmherr der Ehrenbürger Mario Adorf.

Der 30. Geburtstag des Festivals ist mit einem Intendantenwechsel verbunden. Der Leverkusener Daniel Ris (52) löst den langjährigen Leiter Peter Nüesch ab. Der Neue verspricht frischen Wind, macht aber nicht gleich alles anders. Daniel Ris kennt die Zielgruppe – und bleibt im Kern familienfreundlich.

Das Festival startet mit Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ am 28. Mai. Schillers „Kabale und Liebe“ feiert am 10. Juni Premiere, das Musical „Der kleine Horrorladen“ am 24. Juni. Auf einer kleinen Bühne im Alten Arresthaus läuft „Tschick“ (ab 2. Juni) nach Wolfgang Herrndorf und „Alte Liebe“ (ab 1. Juli) von Elke Heidenreich.

Neu sind einige „Extras“. Dazu zählen Comedy-Shows mit Piet Klocke und dem Duo Suchtpotenzial sowie Tango-Kurse und Mundart-Nachmittage. In der Reihe „My Late Night“ zeigen Mitglieder des Theaterensembles, dass sie auch Kleinkunst können. Der Sommer kann kommen.

Info: Tel. (02651) 49 49 42: www.burgfestspiele-mayen.de