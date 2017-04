Tulpen in Holland

BONN. Die holländische Region zwischen Leiden und Haarlem blüht in diesen Tagen förmlich auf. Sieben Millionen Tulpen sorgen allein im Keukenhof bei Lisse für einen Besucheransturm. Andernorts gibt es Tulpen sogar zum Dinner.

Von Martin Wein, 16.04.2017

Ob Dirck Outgertsz Cluyt eine leise Ahnung hatte von dem, was er lostreten sollte, als der Gärtner des neuen Heilpflanzengartens hinter der Universität von Leiden im Jahr des Herrn 1594 neben den ersten Kartoffelknollen der Niederlande auch ein paar Tulpenzwiebeln in den Boden steckte? Immerhin hatte die junge, calvinistisch geprägte Hochschule ihn aufgefordert, nicht nur der Wissenschaft zu dienen. „Freitags und samstags sollte er Führungen für die Öffentlichkeit anbieten“, sagt der Ethnologe Janko Duinker, der heute die Werbetrommel für den Hortus Botanicus rührt.

Mit der Kartoffel konnte Cluyt zunächst keinen Blumentopf gewinnen. Aber die roten und gelben Blühpflanzen aus Zentralasien machten sich gut im kalkhaltigen Boden hinter den niederländischen Deichen. Sie wuchsen im Garten immer höher und schöner und trieben alsbald erstaunliche Blüten. Nur ein Jahrhundert später erzielten einzelne Zwiebeln den Gegenwert von sechs Millionen Euro – umgerechnet auf heutige Preise. Und sie und verursachten die erste Wirtschaftskrise der Neuzeit.

Die historische Keimzelle des Hortus Botanicus am Rande der Altstadt von Leiden wurde vor einigen Jahren rekonstruiert. Und in einem langen Hochbeet zeigt Duinker, der Sohn eines Blumenzwiebel-Produzenten auf der Insel Texel, interessierten Besuchern die Metamorphose der Liliengewächse von den rund 150 Wildformen über kultivierte Sorten bis hin zu den heutigen Hybriden.

Auch sonst gibt es in dem Garten mit seinem teils uralten Baumbestand, den hohen Gewächshäusern und den besten Kontakten in die ehemaligen niederländischen Kolonien viel zu entdecken. Zum Beispiel auch 4500 Orchideen-Arten.

Der Tulpenboom von heute kulminiert hingegen wie seit Jahrzehnten im Keukenhof bei Lisse, wo die beliebten Blumenshows und mehr als sieben Millionen Tulpen 100 Tage im Frühjahr für lange Verkehrsstaus sorgen. Der einstige Küchengarten der Gräfin Jacoba von Bayern (1401-1436), die hier Kräuter und Gemüse für die Küche von Schloss Teylingen zog, ist zu einem Hotspot des Massentourismus mit jährlich mehr als einer Million Besuchern avanciert.

Internationale Gäste aus den USA, China und Indien haben das einstige Lieblingsziel deutscher Kegelklubs und Rentner-Gesellschaften zum hippen „place to be“ für urbane Weltbürger aufgewertet, der in dieser Saison mit erweiterten Parkplätzen und einem luftigen Empfangsgebäude aus Glas und Holz den Andrang deutlich besser verkraftet.

Joost Wesselmann aus Roelofarendsveen gehört zu den 100 Hoflieferanten, die den Keukenhof seit 1950 jedes Jahr kostenfrei mit rund 1800 Tulpenvarietäten versorgen. Von Wirtschaftskrise sei bei ihm nichts zu spüren, sagt Wesselmann, im Gegenteil: „Der Markt hat sich binnen zwölf Jahren auf rund zwei Milliarden Tulpen verdoppelt“.

Vor allem US-Amerikaner und Skandinavier seien auf den Geschmack gekommen, Deutschland aber nach wie vor das wichtigste Exportland. Eine Million Blüten in acht Farben schickt Wesselmann in der Saison von Ende Januar bis Ende April täglich auf den Weg. Rot und Gold seien dabei immer noch am beliebtesten, verrät er, aber die Blüten würden in letzter Zeit immer größer.

Die jährlich neu designten Beete und Gestaltungen im Keukenhof bieten viel Inspiration für neue Arrangements. Das an Piet Mondrians geometrische Bilder angelehnte große Blumen-Mosaik ist zwar noch nicht bepflanzt. Aber drum herum blüht und grünt es im großen Landschaftspark nach dem außergewöhnlich warmen März schon in voller Pracht.

„Bunt durcheinander wie ein Blumenstrauß ist ein neuer Trend“, beobachtet Ruud Struik. Mit 60 anderen Gärtnern setzt er im Keukenhof um, was Gartendesigner Martin Elling am Computer zusammengestellt hat. Vielfach würden seit einigen Jahren beispielsweise auch hohe Tulpen mit etwas niedriger wachsenden Blütenpflanzen kombiniert. „Monotonie ist out“, findet Struik, der gerade verwelkte Blüten abknipst.

Die Hauptarbeit kommt für ihn und seine Kollegen dann allerdings erst im Herbst, wenn alle Zwiebeln aus der Erde müssen, um für das Design im nächsten Jahr Platz zu schaffen. Schon ein Vierteljahrhundert arbeitet Struik für den Keukenhof. Privat zieht er keine Tulpen. „Zu Hause lege ich die Beine hoch“, verrät er. Deshalb sei sein eigener Garten extra klein.

Wer dem Trubel gerade an Wochenenden ein wenig entkommen möchte, der dreht mit dem Leihrad eine kleinere oder größere Runde durch die Blumenfelder rund um Lisse. Im Nachbarort Hillegom darf man sogar selbst pflücken, für 30 Cent pro Blume direkt vom Feld. Auch ein Ehepaar aus Indiana (USA) ist mit Sohn Jasper hierhergekommen. Unschlüssig steht der Kleine im Beet und weiß zunächst gar nicht, wo er nun zugreifen soll.

Unbedingt lohnenswert ist ein Bummel durch die gemütliche Backsteinstadt Haarlem nördlich von Lisse. In den „Hoofjes“ mit ihren Geschäften und Cafés an der zentralen St. Bavo-Kirche und entlang der Grachten kann man dort bestaunen, welchen Wohlstand die Blumenzwiebeln der ganzen Region ganz offensichtlich gebracht haben.

Dass sich Tulpen nicht nur in der Vase, sondern auch auf dem Teller hübsch machen, zeigt während der Saison der Koch im Restaurant De Vier Seizoenen in Lisse. Hier landen die Blüten in der Spargelsuppe und auf dem Lammrücken. Und zum Nachtisch gibt es Tiramisu im Blumentopf – so nährstoffreich wie bester Mutterboden. Die Tulpe – ein Multitalent!

So groß das Verdienst von Dirck Outgertsz Cluyt für die Wirtschaft der Niederlande auch war: „Beim Namen ist der Hortulanus seinerzeit einer Verwechslung aufgesessen“, verrät Janko Duinker zum Abschluss dieser blumigen Recherche. „Tülbend“ war nämlich nicht der Name der Blume, die die Osmanischen Reiter am Kopf trugen, sondern die Kopfbedeckung dazu.