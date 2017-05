Paris ist immer Paris

Die neue Seine: Fotografie von Jörg Balthasar. FOTO: IF

Bonn. Die Impressionen des Bonner Fotografen Jörg Balthasar im Institut Français. Die Ausstellung wird am Donnerstag mit einem Konzert eröffnet

Von Sofia Grillo, 18.05.2017

Der Bonner Fotograf Jörg Balthasar zeigt auf 43 Fotografien, die im Institut Français Bonn ausgestellt sind, wie er Paris bei einer Reise im Mai vor zwei Jahren kennengelernt hat. Schwarz-Weiß, fast menschenleer und detailliert beschreiben die einzelnen Bilder seinen Blick auf die französische Hauptstadt. Beim Fotografieren ginge es ihm immer auch um die Reduzierung auf das Wesentliche, so Balthasar.

So verfährt er auch mit der Darstellung seiner Pariser Impressionen: Er wählt wenige Partien der Stadt zum Fotografieren aus, geht immer zur gleichen Tageszeit, am Morgen, auf die Straßen und reduziert den farblichen Eindruck auf Schwarz und Weiß. Balthasar ist eigentlich in der Porträtfotografie zu Hause.

Die Herangehensweise bei einer Portätfotografie überträgt er auch auf das Fotografieren von Paris: Er lernt die Stadt, Motive und Wege erst richtig kennen, bevor er sie ablichtet. „Wo immer nur möglich, bin ich einen Weg zweimal gegangen. Und oft habe ich nur beim zweiten Hinsehen, beim Wiedersehen fotografiert“, so Balthasar.

Dieses aufmerksame Verfahren wird in jedem Bild deutlich. 23 Fotografien sind entlang der Pariser Promenade Plantée entstanden. Die Bilder zeigen Figuren an Häuserfassaden, Kuppeldächer, Treppenhäuser oder eine Ansammlung von Kaminabzügen auf einem Dach. Aber auch der Blick auf den Eiffelturm bleibt nicht aus. Detailliert werden ebenfalls die Brücken an der Seine gezeigt. „Paris sera toujours Paris“ (Paris bleibt immer Paris), ist Titel und Botschaft der Fotoausstellung. Mit dem Titel solle ein Zeichen gegen die Aussage des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, Paris habe sich nach den Terroranschlägen stark verändert, gesetzt werden.

Institut Français, Adenauerallee 35; bis 29. Juni. Mo-Do 9-12 und 14- 17 Uhr, Fr 14-16 Uhr. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 18. Mai, um 18.30 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Es erklingt Musik vom Duo „toi et moi“ mit Julia Klomfaß (Akkordeon, Klavier, Gesang) und Raphaël Hansen (Gitarre, Gesang). Abmeldung erforderlich: (0228) 73 76 09) oder kulturassistent@uni-bonn.de.