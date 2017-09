Klassik Open Air

Bonn. Heribert Beissel und seine Klassische Philharmonie beenden die Sommersaison mit einem packenden Abend im Uni-Arkadenhof.

Von Mathias Nofze, 04.09.2017

Mit leiser Melancholie ging das letzte der Poppelsdorfer Schlosskonzerte in seinem Ausweichquartier, dem Arkadenhof der Universität, zu Ende. In der Arie „Lascia ch’io pianga“ aus Georg Friedrich Händels Oper „Rinaldo“ beklagt die Jungfrau Almirena ihr bitteres Schicksal. Und bevor die Klassische Philharmonie die Instrumentalfassung als Zugabe anstimmte, ergriff Dirigent Heribert Beissel das Wort, um es – ein bisschen augenzwinkernd allerdings - Almirena gleichzutun. Auch ihn und sein Orchester hat ja das Schicksal getroffen, in Gestalt von Renovierungen der Beethovenhalle und des Poppelsdorfer Schlosses, weshalb Beissel mit seinem Orchester für die nächsten zwei Jahre zwar nicht in Kerker, aber doch immerhin in Ausweichspielstätten, von Beissel „Notunterkünfte“ genannt, umziehen musste.

Aber Beissel wäre nicht Beissel, wenn er eine solche Rede nicht launig verpacken, dabei Optimismus verbreiten und sein Publikum zum Schmunzeln bringen würde. Händels Arie, darin hundert Prozent barock, taugt übrigens auch dazu. Ursprünglich trug sie nämlich den Text „Lass doch die Dornen, pflücke die Rose“.

Mit hundert Prozent Barock hatte das Saisonfinale auch begonnen. Georg Philipp Telemann hat unglaublich viel und unglaublich viel gute Musik geschrieben. Eine herrliche Kostprobe erhielt man mit der Orchestersuite „Hamburger Ebbe und Flut“. Darin erwacht die Meeresnymphe Thetis zu einer vorwärtsstürmenden Musik, der verliebte Neptun stolziert gravitätisch daher, Äolus, der Sturmgott, tritt mit einer Musik auf, die jeden Vergleich mit Vivaldis Gewittersturm aushält, Ebbe und Flut rollen in Form einer pfeilschnellen Gigue an und wieder ab. Ein imaginäres Bildertheater, von der Klassischen Philharmonie temporeich und mit viel Sinn für Effekte und Details inszeniert.

Ein Fall für Telemann wäre sicherlich auch der antike Hirtengott Pan gewesen. Im 20. Jahrhundert porträtierte ihn dann Benjamin Britten in der ersten seiner sechs Metamorphosen für Oboe solo nach Ovid. Keita Yamamoto, im Hauptberuf Solooboist in Diensten des Beethoven Orchesters, wählte das Stück als Zugabe und ließ sich in seiner Interpretation keine Nuance entgehen. Zuvor brillierte er in Mozarts Oboenkonzert, wenngleich ihm in der Kadenz des ersten Satzes der Schlusston verrutschte. Sehr empfindsam und klangschön gestaltete er das Adagio, souverän den Schlusssatz.

Dass an den Streicherpulten des Orchester auch veritable Solisten sitzen, zeigte sich in Vivaldis Concerto grosso F-Dur, in dem vier Sologeigerinnen nebst einem Solocellisten mit dem Orchester in edlen Wettstreit traten.

Eine überaus lebendige Darbietung gelang dem Ensemble schließlich mit Haydns Sinfonie „La Chasse“. Auch hier weht ein Hauch Mythologie durch das Stück, denn das Finale war ursprünglich als Porträt von Diana gedacht, der Göttin der Jagd.