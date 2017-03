Brasilianisches Filmfestival im Kult 41

BONN. Das Bonner Kult 41 zeigt vom 24. bis 26. März eine Auswahl brasilianischer Spiel- und Dokumentarfilme.

Von stl, 19.03.2017

Alle, die Brasilien vorwiegend als Konglomerat von Fußballstadien betrachten, in denen Ronaldo und Messi gegen den Ball treten, sind eingeladen, bei dieser Gelegenheit ihren Horizont zu erweitern – wer „CineBrasil“ indes schon kennt, kann sich jetzt auf eine weitere Auflage des Festivals freuen.

Gezeigt werden Filme, die der Mainstream in den USA und in Europa geflissentlich links liegen lässt, die jedoch den Blick für die politische und soziale Gegenwart des riesigen Landes schärfen. Sie zeigen zugleich aber auch, dass bei allen kulturellen Unterschieden die Menschen – wo es an die Substanz geht – erstaunlich gleich ticken“. Und spätestens seit „City of God” sollte klar sein, dass Brasilien eine innovative Filmszene besitzt. Die Spiel- und Dokumentarfilme von CineBrasil sind im portugiesischsprachigen Original mit Untertiteln zu sehen.

Zum Auftakt zeigt das Kult 41 – das bei dem bundesweiten Festival nun zum zweiten Mal mit an Bord ist – den Film „Nise – Das Herz des Wahnsinns“.

Info: Cine-Brasil – 12. Brasilianisches Filmfestival, Bonn, Kult 41, Hochstadenring 41, Fr bis So, 24. bis 26. März, mehr unter www.cinebrasil.info