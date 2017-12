International Telekom Beethoven Competition Bonn

Bonn. Unser Autorin studiert am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Köln und ist Teilnehmerin eines Seminars mit journalistischem Schwerpunk. Zusammen mit weiteren Studierenden gibt sie in einer losen Folge Eindrücke von der International Beethoven Competition Bonn 2017 wieder.

Von Stella Volk, 08.12.2017

Kurz nach seinem Auftritt im Semi-Finale der International Telekom Beethoven Competition Bnn (ITBCB) stellte sich der Teilnehmer Jakub Kuszlik aus Polen in der Bonner Telekom-Zentrale den Fragen von Stella Volk. Der 21-jährige ist der jüngste Teilnehmer des Wettbewerbs und machte mit dem ersten Beitrag im Semifinale den Auftakt in die dritte Runde. Schon mittags um 10 Uhr stellte er neben Beethovens Sonate op. 102/1 ein sehr ausdrucksstarkes Programm von Werken der Moderne vor, das Bartok, John Corigliano und Prokofjew beinhaltete.

Jakub, wie fühlst du dich nach deinem Auftritt?

Jakub Kuszlik: Um ehrlich zu sein denke ich, dass ich im Semi-Finale hätte besser spielen können. Ich habe mich heute morgen auch nicht besonders gut gefühlt, vielleicht war es einfach zu früh für mich. Ich glaube auch, dass diese frühe Uhrzeit nicht gut dazu geeignet ist, klassische und besonders moderne Musik zu spielen. Aber es ist ja ein Wettbewerb, in dem man die Teilnehmer irgendwie in den Zeitplan packen muss und ich war halt unglücklicherweise als Erster an der Reihe.

Was ist denn deiner Meinung nach nicht so gut gelaufen?

Jakub Kuszlik: Ich denke ich hätte energischer, kräftiger spielen können, aber ich hatte einfach nicht genug Energie und habe die Atmosphäre auch nicht richtig gefühlt.

Bei dem Wettbewerb herrscht ja ein großer Druck, spürst du den, wenn du auf die Bühne gehst?

Jakub Kuszlik: Ja, man spürt den Druck ausgehend von der Jury, dem Publikum und das Herz fängt an schneller zu klopfen. Es wird erwartet, dass man 100 Prozent von sich gibt und dass man ein tolles Konzert spielt und das versucht man dann natürlich auch dem Publikum zu bieten.

Wie gehst du mit diesem Druck um?

Jakub Kuszlik: Irgendwann gewöhnt man sich an diesen Druck, weshalb man so oft performen sollte wie es geht und versuchen sollte, immer wieder etwas mehr von sich zu geben und nicht in eine Routine zu verfallen.

Bereitest du dich für einen Wettbewerb wie diesen anders vor als für ein Konzert?

Jakub Kuszlik: Zunächst einmal muss man viel mehr Repertoire vorbereiten. In einem Konzert spielt man normalerweise anderthalb Stunden, hier muss man fast vier Stunden vorbereiten. Manchmal ist es auch besser seine eigenen Ideen ein bisschen nach hinten zu stellen um etwas korrekter zu spielen, aber meistens schätzt eine gute Jury eigene Ideen und Originalität.

Vertraust du der Jury mit ihrem Urteil?

Jakub Kuszlik: Ja ich denke schon. Es sind sehr gute Musiker und Professoren, die weltweit bekannt sind, deswegen sehe ich keinen Grund ihnen nicht zu vertrauen.

Du bist der jüngste Teilnehmer. Ist es für dich ein Vorteil oder eher ein Nachteil?

Jakub Kuszlik: Ich denke es ist beides. Auf der einen Seite ist es ein Vorteil, weil die Jury dir manchmal mehr vergibt als den älteren Spielern. Sie vertrauen außerdem darauf, dass du noch viel Entwicklung vor dir hast, mehr als bei den Älteren noch möglich ist.

Der Nachteil ist, dass ich noch Probleme mit der Kondition habe und nicht so viel Wettbewerbserfahrung habe.

Hast du von Anfang an erwartet so weit im Wettbewerb zu kommen?

Jakub Kuszlik: Ich denke jeder der Teilnehmer nimmt beim Wettbewerb teil mit dem klaren Ziel ins Finale zu kommen, aber ich bin trotzdem sehr glücklich darüber, bis ins Halbfinale gekommen zu sein. Dieser Ehrgeiz kann aber auch ein Nachteil beim Spielen sein, weil man mehr Druck fühlt und sich zum Beispiel mit den älteren Spielern vergleicht. Deshalb vermeide ich es auch, mir die Beiträge der Anderen anzuhören.

Auch wenn deine Heimat Polen nicht allzu weit entfernt liegt, fühlst du dich hier wohl?

Jakub Kuszlik: Ich mag Deutschland sehr und die Atmosphäre hier ist angenehm. Die Veranstalter, das Publikum und natürlich meine Gastfamilie sind sehr freundlich, was kann ich mir mehr wünschen?

Jakub Kuszlik hat es nicht ins Finale geschafft, die Finalisten sind Tomoki Kitamura, Ho Jeong Lee und Alberto Ferro.