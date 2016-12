Bildband über Streisand

28.12.2016 Bonn. Barbra Streisand: Der Verlag Taschen bringt einen opulenten Bildband über die Diva, Sängerin und Schauspielerin von Steve Shapiro und Lawrence Schiller heraus.

Ich hatte bei Barbra das Gefühl, sie mit der Kamera erobern zu müssen.“ Und das hat der Fotograf Lawrence Schiller in gewisser Weise wirklich. Ebenso sein Kollege Steve Shapiro, wie der opulente Band „Barbra Streisands Early Years in Hollywood: 1968 - 1976“ wohlig demonstriert. Die zwei Profis begegnen der Sängerin zunächst an verschiedenen Filmsets, begleiten sie dann noch jeweils einige Zeit bei anderen Projekten.

Und so sieht man Varianten bekannter Motive genauso wie unterschiedlichste Situationen bei Dreharbeiten von „Funny Girl“ über „The Way We Were“ bis hin zu „A Star Is Born“. Neben den vielen, bislang noch nie veröffentlichten Fotos freut sich der Fan über die Anekdoten, die Steve Shapiro und Lawrence Schiller in Form eines Interview-Gesprächs austauschen.

Shapiro lichtet die Streisand zum ersten Mal bei ihrem Filmdebüt „Funny Girl“ ab, wo er als „special photographer“ vom Studio engagiert worden war, dessen Aufgabe es war, möglichst ganze Fotostrecken an Zeitschriften zu verkaufen. Also die Sorte Job, die bei den Filmarbeiten eher stört, für die spätere Werbung aber extrem wichtig ist. In der Folge wird er auch einige ihrer Schallplattencover wie „The Way We Were“ oder „Lazy Afternoon“ mitgestalten, weil die fotografische Chemie zwischen den beiden stimmt.

Schiller kommt ein paar Jahre später zum ersten Mal beim Dreh von „On A Clear Day“ mit ihr in Kontakt, und er beschreibt, dass er nie „intimate moments“ mit Streisand verbrachte, „ging nicht mit ihr am Strand spazieren, diskutierte nicht mit ihr darüber, was in der Zeitung stand... Mit vielen Stars habe ich mich über bestimmte Lebenserfahrungen ausgetauscht. Aber Barbra schien immer nur an dem interessiert, was sie in diesem Moment gerade tat, alles andere war unwichtig.“

Und so sind die Momente, die die beiden festhalten, immer davon geprägt, dass sie entweder in der Öffentlichkeit stattfinden – oder die Resultate der Fotosession für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Erobern lässt sich Streisand, die stets alles unter Kontrolle hat, für kein Motiv. Selbst als sie sich von Schiller fotografieren lässt, während sie in einem Flugzeug für ihren kleinen Sohn Jason divenhaft posiert (und der dabei seine Kamera verkehrt herum hält), weiß die damals 27-Jährige genau, was sie tut. Und auf demselben Flug posiert sie für Schiller, ohne dass dieser merkt, dass sie für jede Aufnahme ihre Beinposition wechselte – um zu üben, wie sie bei diesem Rock im Sitzen am besten die Beine platziert. Damit, erklärt sie ihm anschließend, sie vorbereitet sei, wenn bei der Pressekonferenz nach der Landung in London keine Decke auf dem Tisch liegt und ihre Beine dann zu sehen sind.

Aber auch Streisand kann man übertölpeln, wie Shapiro weiß: „Sie mochte ihr Gesicht immer von der linken Seite, wenn ich also ein Farbdia von der rechten Seite hatte, das mir wirklich gefiel, drehte ich das Dia einfach um und bekam meistens ihren Segen.“ Hauptsache, die wunderbare Nase kam gut rüber.

Steve Schapiro & Lawrence Schiller. Barbra Streisand. Hrsg. von Nina Wiener. Taschen, 336 S., 49,99 Euro (AXEL HILL)