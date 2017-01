04.01.2017 Bonn. Die CD „Eros“ von Paolo Fresu und Omar Sosa ist ein gelungenes transatlantisches Projekt. Die Musik lässt den Zuhörer schwelgen, findet GA-Redakteur Thomas Kliemann.

Freunden gepflegter Livemusik werden die Haare zu Berge sehen, wenn sie sich der Produktionsweise des Albums „Eros“ bewusst werden. Der Jazztrompeter Paolo Fresu und der Pianist und Experte für elektronische Effekte Omar Sosa setzten sich ins Studio unweit von Udine in Norditalien und tüftelten das zusammen, was man in Fachkreisen „Basisspuren“ nennt. Ein musikalisches Gerüst für „Eros“. Dann und wann wurden die Streicher des Quartetto Alborada hinzugebeten.

Irgendwann schickten Fresu und Sosa das Tonmaterial in ein Studio nach Frankreich, wo die marokkanisch-belgische Sängerin Natacha Atlas ihren arabisch-flirrenden Teil beisteuerte. Doch damit war „Eros“ noch nicht perfekt. Man schickte das Material weiter nach Rio de Janeiro, wo der brasilianische Cellist Jacques Morelenbaum mit intensivem Flair eingriff. Nie waren alle in einem Raum zusammen. Ero-tisch klingt das eigentlich nicht.

Und doch ist „Eros“ ein gefühlsgeladenes, hochemotionales Stück Musik, woran Fresus herrliche Trompetenmelodien und nicht zuletzt Atlas' Stimme großen Anteil haben. Ohnehin ist das musikalische Tableau erstklassig. Und die Kompositionen – Eigenes von Sosa und Fresu sowie „Teardrop“ (Massive Attack) und „What Lies Ahead“ (Peter Gabriel) – lassen den Zuhörer schwelgen. Und staunen: über diese gelungene transatlantische Produktion einer Handvoll exzellenter Musiker.

Paolo Fresu & Omar Sosa featuring Neatacha Atlas & Jacques Morelenbaum: „Eros“. Tuk Musik (Thomas Kliemann)