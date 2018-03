Vor der Premiere

Bonn. Die Theaterregisseurin Sandra Strunz inszeniert in den Kammerspielen Bad Godesberg Hans Falladas „Jeder stirbt für sich allein“.

Von Thomas Kölsch, 22.03.2018

Handeln oder nicht handeln, das ist hier die Frage, die das Ehepaar Quangel in Hans Falladas Roman „Jeder stirbt für sich allein“ relativ eindeutig zu beantworten weiß: In Nazi-Deutschland schreiben sie nach dem Tod ihres Sohnes Otto Postkarten mit Parolen gegen Hitler und verteilen sie in der Nachbarschaft. Eine kleine Geste, die kaum beachtet wird und die doch etwas bewirkt. Zumindest heute, wie Regisseurin Sandra Strunz ausführt, die den Stoff jetzt in den Kammerspielen Bad Godesberg inszeniert. „Widerstand mag manchmal nicht sonderlich effektiv erscheinen, doch er ist dadurch nicht weniger wichtig“, sagt sie. „Wenn es keine Menschen wie die Quangels geben würde, die sich nicht ermutigen lassen und für das einstehen, woran sie glauben, wäre die Welt ein ziemlich trostloser Ort.“

Natürlich liegt der Fokus der Bonner Inszenierung auf dem mutigen Ehepaar, das sich aus dem selbst auferlegten Duckmäusertum befreit und dabei so ganz nebenbei die Liebe füreinander wieder entdeckt. Zwei Menschen, die ihre Bequemlichkeit und ihre Angst überwinden, um der Willkür entgegenzutreten, und dadurch ihre Würde zurückgewinnen. Doch gleichzeitig geht es Strunz darum, eine Gesellschaft zu skizzieren, die derart abgestumpft ist, dass sie lieber schweigt. Und eben nicht handelt. Damit kennt sie sich bestens aus, war sie doch auch für die „Buddenbrooks“ und „Hiob“ verantwortlich. „Die Figuren von Fallada kommen aber viel näher an mich ran als zum Beispiel die von Thomas Mann“, sagt sie, „auch wenn sie vielleicht nicht ganz die literarische Höhe haben.“

Doch wie nimmt eine Regisseurin wie Sandra Strunz sich dann eines unfassbar düsteren Textes an, der zur Neuen Sachlichkeit gezählt wird? „Ich würde sagen, wir haben eher einen expressionistischen Ansatz gewählt“, sagt sie. „Wir arbeiten mit einer starken Körperlichkeit, und selbst das Bühnenbild erzählt die Geschichte aus der Bewegung heraus.“ Unterstützt wird dies durch zwei Musiker, die die Handlung untermalen. „In gewisser Weise hat das Stück mehr von einer Choreografie als von einem Bericht“, sagt Dramaturgin Viola Hasselberg lachend.

Die beiden Hauptfiguren sind mit Matthias Breitenbach und Sylvana Krappatsch besetzt; letztere ist als Gast zum ersten Mal seit beinahe 20 Jahren wieder auf einer Bonner Bühne zu sehen. „Wir haben ein unglaublich starkes Ensemble, dem es hervorragend gelingt, die Emotionalität des inzwischen leider wieder überaus aktuellen Stoffes erfahrbar zu machen“, behauptet Strunz. Ein Stück also, aus dem sich das Publikum nicht heraushalten können soll. Ob dies gelingt, wird sich bei der Premiere an diesem Donnerstag zeigen.

Termine: 22. und 28. März sowie 13./21./26./29. April, jeweils 19.30 Uhr, Kammerspiele Bad Godesberg. Karten erhalten Sie in den bonnticket-Shops der GA-Geschäftsstellen.