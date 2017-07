Bonn. Lizzie Dorons verstörendes Buch „Sweet Occupation“ über Friedensaktivisten in Nahost beleuchtet den israelisch-palästinensischen Konflikt von einer ungewöhnlichen Perspektive.

"Ich kann Heimat nicht definieren“, gestand die 1953 in Tel Aviv geborene Schriftstellerin Lizzie Doron beim hochinteressanten ersten „Jerusalemer Gespräch“ im vergangenen Dezember in Bundeskunsthalle. Heimat sei für sie ein dynamischer Begriff. Sie leide an Jerusalem, dieser „toughen, intoleranten, religiösen Stadt“, atme auf, wenn sie in Manhattan oder Berlin sei.

Doron, Tochter von Holocaustüberlebenden, ist einen erstaunlichen, riskanten Weg gegangen, der von den ersten, breit akzeptierten Publikationen über die Shoah ins – zumindest in Israel – publizistische Aus führte. Denn Doron, deren frühe Texte sogar in israelischen Schulbüchern zu lesen sind, wird in ihrer Heimat nicht mehr verlegt. Seitdem sie sich den politischen und ethischen Widersprüchen ihres Landes widmet, den israelisch-palästinensischen Konflikt seziert, indem sie die jeweiligen Positionen unerbittlich mit einer seltenen Offenheit gegeneinanderführt, findet sich in Israel kein Verlag mehr, der sie drucken will.

Bei „Who the Fuck ist Kafka“, ein Dialog zwischen der Israelin Doron und dem arabisch-palästinensischen Fotojournalisten Nadim Abu Hains, war das so. Das Buch über in Generationen erlebte Verletzungen und Traumata, über Feindbilder und eingefahrene Vorurteile erschien 2015 nur im Ausland. Dorons neues Buch „Sweet Occupation“, quasi eine Art Fortsetzung, sicherlich eine dramatische Zuspitzung von „Kafka“, teilt nun dieses Schicksal.

Ging es bei „Kafka“ um den Austausch von Positionen und Argumenten zu diesem Konflikt, der kaum eine Familie, ob auf israelischer oder palästinensischer Seite, unberührt gelassen hat (fast jede Familie hat Opfer zu beklagen), scheinen nun in „Sweet Occupation“ die mitunter erschütternden Biografien von fünf Aktivisten auf.

Doron verknüpft sie geschickt mit einer Art Nachrichtenticker, der Dutzende scheußlicher Anschläge als Meldungen in den Text streut. Hinzu kommen Erlebnisse aus ihrer Jugend, in der sie von einer durch und durch militarisierten Gesellschaft geprägt wurde. Im Jom-Kippur-Krieg hat die Autorin zudem enge Freunde verloren. Dieser Erinnerungsfilm läuft im Hintergrund, während Doron ihre Interviewpartner trifft, drei palästinensische Ex-Terroristen und zwei israelische Kriegsdienstverweigerer. Fünf Aussteiger, die sich der 2006 gegründeten Bewegung „Combatants for Peace“, Friedenskämpfer, angeschlossen haben.

Mohammed Owedah erzählt aus seiner Jugend: „Tagsüber warfen wir Steine auf eure Soldaten, nachts spielten wir Verstecken mit eurer Polizei. Fast jeden Abend schlugen eure Soldaten mit Gewehrkolben an unsere Tür, stürzten ins Haus und führten uns mit einem Sack über dem Kopf und gefesselten Händen ab.“ Immer ist einer von Mohammeds Brüdern im Gefängnis. Suliman al-Khatib ging als 13-Jähriger zur Fatah, wurde zwei Jahre später nach einem Messerattentat auf israelische Soldaten zu 15 Jahren Haft verurteilt. In der Gefängnisbibliothek las er viel, unter anderem über die Geschichte des jüdischen Volkes.

Aufgewachsen im Flüchtlingslager

Für Chen Alon, Sohn einer israelischen Fallschirmspringerlegende, eines Helden des Sechs-Tage-Kriegs, stand fest, dass er Soldat werden sollte. Nach seiner kurzen Grundausbildung brach die Erste Intifada los. Er musste Jagd auf Steine werfende Frauen und Kinder machen, in den Flüchtlingslagern Shati, Dschabalija und Dschenin für Ordnung sorgen. „Ich verließ die Armee nach vier Jahren als Offizier, aber als verwirrter Mensch.“ Als Reservist nahm er an der Zweiten Intifada teil – und ging als Kriegsdienstverweigerer ins Gefängnis. Jamil Kassas ist im Flüchtlingslager Dheisheh aufgewachsen, schloss sich mit seinen Brüdern der radikalen Volksfront zur Befreiung Palästinas an. Er warf Steine, kam wiederholt in Haft. Als sein kleiner Bruder von einem israelischen Dumdum-Geschoss tödlich getroffen wurde, schloss er sich den Friedenskämpfern an.

Der Mann mit dem Pseudonym Emil, ein alter Freund der Autorin, schließlich zählt zu den ersten Friedensaktivisten Israels und zu den ersten Soldaten, die den Dienst in der West Bank verweigerten (1971). Emil kam in Haft. Heute arbeitet er als Therapeut in einer Privatklinik und behandelt ehrenamtlich inhaftierte Palästinenser und Israelis.

Ein Jahr lang hat Doron den Berichten gelauscht. Sie zeigt ihr Entsetzen über die Brutalität der Auseinandersetzungen, macht aus ihrer Verwirrung keinen Hehl. „Die fünf Friedenskämpfer haben mich zweifellos verändert“, verriet sie dem SWR, „aber der wirklich große Sprung passierte, weil meine israelischen Freunde nicht nachvollziehen wollten, dass ich über meine neuen Freunde mit Liebe und Empathie spreche. Ich werde nicht mehr zu Partys und offiziellen Anlässen eingeladen, weil man davon ausgeht, dass ich die Selbstzufriedenheit der Anderen infrage stelle. Ich störe.“

Lizzie Doron: Sweet Occupation. Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler. Dtv, 204 S., 16,90 Euro