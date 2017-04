Der Schauspieler Heino Ferch im Porträt

BONN. Der Schauspieler Heino Ferch stellt zurzeit einmal mehr seine enorme Vielseitigkeit unter Beweis. Im Ersten ist er als Lebemann zu sehen, im Zweiten als „grantiger Sack“ und im Kino als böser Bürgermeister in einem neuen Jugendfilm von Til Schweiger.

Von Vanessa Schwake, 23.04.2017

Man nennt ihn gern den „deutschen Bruce Willis“, auch wenn er nicht ständig im Feinripp auf Verbrecherjagd geht. Jedenfalls spielt Heino Ferch hierzulande schon seit Jahren in der ersten Liga der Schauspielkunst – ob nun Theater, Film oder Fernsehen. In seiner neuesten Rolle gibt er den Johann Friedrich von Allmen, der aus der Feder des Bestsellerautors Martin Suter stammt. Dessen Bücher „Allmen und das Geheimnis der Libellen“ sowie „Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten“ wurden von der ARD verfilmt. Sendetermine: 29. April und 6. Mai. Das Ergebnis dürfte die Fans der Suter-Romane mehr als zufrieden stellen. In der Auftaktepisode gerät der charmante Lebemann Allmen in finanzielle Nöte, die Affäre mit einer Millionärstochter kommt ihm wie gerufen.

Darüber hinaus wirkt Heino Ferch in Til Schweigers neuem Kinofilm „Conni & Co 2“ mit. Und im ZDF ist er als Kommissar Brock in der Reihe „Spuren des Bösen“ aktiv. Mit dem 53-jährigen Schauspieler, der mit seiner Familie am Ammersee lebt, sprach .

GA: Herr Ferch, wie viel Johann von Allmen steckt in Ihnen?

Heino Ferch: Auf jeden Fall bin ich ebenfalls ein optimistischer Mensch – und einer, der die angenehmen Seiten des Lebens genießt und zu schätzen weiß. Aber im Gegensatz zu Allmen muss ich hart dafür arbeiten.

GA: Woran liegt es, dass man von Allmen sympathisch findet, obwohl er ohne eigenes Zutun reich wurde und auf großem Fuß lebt?

Ferch: Von Allmen hat die Sympathie auf seiner Seite, und es macht sehr viel Spaß, ihm zuzusehen, weil er das Gegenteil von dem darstellt, was wir alle mit unserem Streben nach Political Correctness und unserer Gier nach Erfolg und Geld völlig vergessen haben, nämlich: das Leben zu leben! Und zwar so, wie es sich einem bietet.

GA: Inzwischen hat er sein Vermögen allerdings in den Sand gesetzt, oder?

Ferch: Ja, jetzt ist er pleite und muss aus seiner Villa in ein heruntergekommenes Gartenhaus ziehen. Aber er macht trotzdem weiter und lässt sich nicht unterkriegen. Damit verhält er sich anders als die meisten von uns, die in diesem so biederen Deutschland darauf getrimmt sind: Es muss immer ein bisschen besser und höher, schneller, weiter gehen.

GA: Was machen wir noch falsch?

Ferch: Wir achten viel zu sehr darauf, was sich gehört und was man nicht machen sollte. Wir leben angepasst. Von Allmen macht sich aus alldem nichts. Er bleibt Freigeist und Lebenskünstler. Das ist der große Sympathiepunkt: Er lebt seine Leidenschaft und tut, was er möchte. Er hat einen anderen Blickwinkel aufs Leben.

GA: Wenn Sie über Nacht ganz viel Geld bekämen, würden Sie aufhören zu arbeiten?

Ferch: Nein, auf keinen Fall! Ich mag meinen Beruf und liebe es, Geschichten zu erzählen. Was macht man denn, wenn man auf einmal gar nichts mehr macht? Langweilig. Ich würde wahrscheinlich weniger arbeiten und die Dinge etwas anders verlagern, aber im Grunde würde ich nicht viel ändern.

GA: Sie leben idyllisch am Ammersee mit Pferden, Lama und viel Natur. Die perfekte Basis für einen kreativen Job?

Ferch: Ohne diese Basis ginge es nicht. Ich habe meine Familie auf der einen und meine Arbeit auf der anderen Seite. Diese Balance ist ganz wichtig.

GA: Packen Sie selbst mit an? Wer striegelt die Pferde?

Ferch: Ich packe mit an. Ich brauche keinen Butler.

GA: Was bedeutet es für Sie, dass Samuel Finzi den Butler in den „Allmen“-Filmen spielt?

Ferch: Ich habe Samuel Finzi für die Rolle vorgeschlagen, weil wir ein Jahr zuvor gemeinsam den Film „Fritz Lang“ gespielt haben und uns sofort exquisit verstanden hatten. Mal abgesehen davon ist er ein fantastischer Schauspieler. Dass er die Rolle spielt, ist ganz wichtig für die Atmosphäre des Films und die Zweierbeziehung.

GA: Überträgt sich das auch auf die Drehpausen?

Ferch: Wir hatten eine tolle Zeit am Set – und ergänzen uns ebenso gut wie die beiden Figuren.

GA: Die Filme sind keine typischen deutschen Krimis, sondern erinnern in Machart und Humor etwa die „Ocean's Eleven“-Reihe. Braucht das deutsche Fernsehen diese Abwechslung?

Ferch: Ja! Wir sind anders. Wir verkörpern ein Lebensgefühl. Wir sind Detektive, gleichzeitig ist von Allmen auch ein Dieb und Hochstapler, aber ein sehr sympathischer. Das weiß auch die Dame an meiner Seite im Film, aber sie schickt ihn trotzdem nicht in die Wüste.

GA: Jojo, gespielt von Andrea Osvart, ist eine starke, schlaue Frau, die von Allmen durchschaut. Alles andere wäre langweilig, oder?

Ferch: Absolut! Jeder Mann, der etwas auf sich hält, braucht eine starke Frau. Sonst gibt es zu große Kraftunterschiede. Das mag doch keiner, oder?

GA: Naja, manche Männer bevorzugen weniger Widerstand.

Ferch: Eine starke Frau ist vielleicht anstrengender, und die Beziehung kostet mehr Kraft, aber das Niveau ist dadurch viel höher. Für mich ist eine starke Frau wesentlich attraktiver.

GA: Sie tragen im Film perfekte Kleidung. Schauspieler nehmen gern mal ein Lieblingsstück nach einem Film mit. Sie auch?

Ferch: Ich durfte leider gar nichts mitnehmen. Denn es gibt insgesamt vier Allmen-Romane von Martin Suter, und wir haben erst zwei verfilmt.

GA: Also geht es weiter?

Ferch: Wir hoffen, dass die beiden Episoden so gut ankommen, dass wir weitermachen können. Also wurde die schicke Garderobe gut verpackt in der Hoffnung, dass wir sie nächstes Jahr wieder auspacken. Aber ich muss zugeben, dass ich am Set tatsächlich ein bisschen verdorben wurde und jetzt auch privat manchmal zu maßgeschneiderten Hemden mit Manschetten greife.

GA: Da freut sich Ihre Frau, oder?

Ferch: Auf jeden Fall. Das ist eine Win-Win-Situation.

GA: Haben Sie vor Beginn der Dreharbeiten die Romane von Martin Suter gelesen?

Ferch: Ja. Alle vier, noch bevor klar war, dass es Verfilmungen geben würde, geschweige denn, dass ich die Hauptrolle angeboten bekomme. Die Figur hat mich von Anfang an fasziniert.

GA: Und was sagt Martin Suter zur Verfilmung?

Ferch: Mich hat es sehr gefreut, dass er die Filme als eine gelungen Umsetzung seiner Bücher empfindet. Jetzt hoffen wir, dass er uns auch grünes Licht für den dritten und vierten Teil gibt. Denn ich vermisse diesen Typen von Allmen bereits. (lacht)

GA: Ist der sympathische Lebemann ein willkommener Ausgleich zu Ihrem Kommissar Brock in „Spuren des Bösen“?

Ferch: Oh ja, dieser Kommissar Brock ist ein grantiger Sack! Ich bin froh, dass diese beiden Rollen komplett auf zwei unterschiedlichen Planeten spielen.

GA: Geht es mit „Spuren des Bösen“ denn weiter?

Ferch: Ja, der sechste Teil ist sehr erfolgreich im ZDF gelaufen, der siebte wurde auch schon abgedreht und kommt nächstes Jahr. „Spuren des Bösen“ ist nach wie vor eine tolle Reihe, die einmal im Jahr in Wien gedreht wird und ein hohes Niveau aufweist.

GA: Was steht noch an?

Ferch: Der zweite Teil von Til Schweigers Film „Conni & Co“ ist gerade in den Kinos angelaufen. Auch darin darf ich komödiantisch sein – allerdings auf eine ganz andere Art.