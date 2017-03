Margie Kinsky im Interview

BONN. Die Bonner Kabarettistin Margie Kinsky spielt ein Benefiz-Solo im Haus der Springmaus. Die Frau von Schauspieler Bill Mockridge hat sich mit Heinz Dietl zum Gespräch getroffen.

Die Bonner Kabarettistin Margie Kinsky (58) hat am 30. März im Haus der Springmaus unter dem Titel „Margie hät Hätz“ einen Benefiz-Auftritt zugunsten des Bonner Kinderherzzentrums. Die Ex-Springmaus tourt zurzeit solo durchs Land. Mit ihrem Mann Bill Mockridge arbeitet sie zudem an einem gemeinsamen Programm. Mit ihr sprach Heinz Dietl.

GA: Margie, Sie kommen gerade von einem Auftritt im Theater Die Wühlmäuse in Berlin. Wie war’s?

Kinsky: Super. Ich bin den Wühlmäusen sehr verbunden, weil sie mich sofort unterstützt haben, als ich 2010 mein erstes Solo herausgebrachte. Das hat sich ausgezahlt, denn der Laden brummt, wenn ich in Berlin auftrete.

GA: Wie oft spielen Sie in Berlin?

Kinsky: Mindestens zweimal im Jahr, in der Regel ausverkauft, an die 400 Besucher.

GA: Wer kommt zu den Shows?

Kinsky: Viele Muttis, viele Rheinländer. Schön ist, dass ich das mit einem privaten Besuch verbinden kann: Vier meiner sechs Jungs leben in Berlin. Und alle vier machen Theater.

GA: Was machen die Söhne?

Kinsky: Nick ist Regisseur, Lenny arbeitet als Theatermusiker an der Schaubühne, Jeremy hat die Schauspielschule abgeschlossen und einen Vertrag beim Deutschen Theater erhalten. Liam studiert Musikproduktion.

GA: Und was sagen Sie zu Sohn Luke, der mehrmals die Lanxess Arena in Köln ausverkauft hat?

Kinsky: Es ist einfach unfassbar. 15 000 Leute in einer Show.

GA: Was ist der Anlass für Ihr Benefiz-Solo bei der Springmaus?

Kinsky: Ich bin Botschafterin für das Kinderherzzentrum an der Uni-Klinik. Ich habe mich intensiv mit dem Krankheitstagebuch einer betroffenen Familie befasst. Dieses Schicksal hat mich bewegt. Ich selbst habe als Mutter sechs Mal Glück gehabt, meine Engagement sehe ich auch als Dankeschön.

GA: Wie sieht das Programm aus?

Kinsky: Ich spiele mein Solo „Ich bin so wild nach Deinem Erdbeerpudding“. Die Einnahmen gehen ans Kinderherzzentrum. Als Mutter bin ich sehr praktisch veranlagt: Ich will, dass da sofort und konkret was passiert.

GA: Wann gibt’s ein neues Programm von Margie Kinsky?

Kinsky: Ich arbeite gerade mit meinem Mann Bill an einem gemeinsamen Programm, das im Oktober herauskommt. Titel: „Hurra wir lieben noch“.

Info: Margie Kinsky, Bonn, Haus der Springmaus, 30. März, 20 Uhr; www.bonnticket.de