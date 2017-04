Bonn. Sebastian Sternal hat mit seinem Trion die CD "Home" aufgenommen. Am Freitag präsentiert er sie im Kammermusiksaall des Bonner Beethoven-Hauses.

Hyper-relaxed geht es auf der CD „Home“ los mit einem Stück, das nicht nur „I Am The Ocean“ heißt, sondern sich auch so anfühlt. Das Piano plätschert, die Becken rauschen, dumpfes Trommeln, der gestrichene Bass schickt einen wehmütigen Laut hinaus auf Meer. Ein knappes Intermezzo, bevor das Trio des Jazzpianisten Sebastian Sternal mit zügigem Tempo loslegt. Sternal hat sich mit seinem bewähren Drummer Jonas Burgwinkel und dem New Yorker Bassisten Larry Grenadier – unter anderem Trio-Partner von Brad Mehldau und Pat Metheny – zusammengetan, ist vier Tage ins Studio gegangen und legt jetzt das exzellente Album „Home“ vor. Die kleine, exklusive Vorstellungstournee macht an diesem Freitag zwischen Berlin und Düsseldorf im Kammermusiksaal des Bonner Beethoven-Hauses Station.

Sternal im klassischen Trio-Format zu erleben, hat einen besonderen Reiz – zumal man ihn 2011 beim Jazzfest mit einem mehrfach prämierten sinfonischen Projekt erleben konnte. Nun also in der konzentrierten Form mit dem Charme einer Jamsession. Es ist ein großes Vergnügen zu hören, wie die Drei aufeinander reagieren, in diesen 13 Stücken (zwölf Sternal-Kompositionen und Cole Porters „All Of You“), die fast fließend ineinander übergehen. Zarte Balladen, schnelle, rhythmisch kompakte Nummern, fragile Klanggespinste, in denen jeder der drei Musiker quasi traumverloren auf die Suche geht: „Home“ hat wunderbare Momente und besticht durch eine Dynamik, die das Trio und die Zuhörer erfasst.

Sebastian Sternal: Home. (Traumton). Konzert im Kammermusiksaal Bonn am 7. April, 20 Uhr