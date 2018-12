Premiere in Bad Godesberg

Bonn. „Die Reise nach Hollywood“ mit Karin Pagmár im Kleinen Theater in Bad Godesberg. Großes Kino für die Ohren gibt’s nach der Pause beim imaginären Music-Hall-Konzert

Von E. Einecke-Klövekorn, 29.12.2018

Auf „Neues von Ekel Alfred“ muss man noch ein wenig warten. Ein schwerer Unfall des Hauptdarstellers Josef Hofmann am Heiligabend machte eine Verschiebung der für den zweiten Weihnachtstag vorgesehenen Premiere unvermeidlich.

Aber Walter Ullrich, Intendant des Kleinen Theaters, fand flugs einen Ausweg: „Die Reise nach Hollywood“ mit Karin Pagmár. Die gebürtige Schwedin, 2015 in Wien mit dem Ehrentitel „Kammersängerin“ ausgezeichnet, begeisterte das Publikum in Bad Godesberg schon mehrfach in ihrer Paraderolle als Zarah Leander. So machte bei der gut besuchten Premiere am Donnerstag auch kaum jemand von seinem Kartenrückgabe-Recht Gebrauch, sondern genoss statt des ewigen Spießers die unsterblichen musikalischen Evergreens.

Natürlich muss es rote Rosen regnen für die einsame Dame in der Whiskey-Bar irgendwo in Hollywood. Vor drei Jahrzehnten war Kathrin schon mal in dem Etablissement, mit dem sie einige bittersüße Erinnerungen verbinden. Vor allem an den Pianisten, dessen Sohn Cody (tapfer eingesprungen: Moritz Brückner) als Barkeeper zu nächtlicher Stunde die Gläser füllt und zunehmend fasziniert ist von seinem besonderen Gast. Mehr als ein dramaturgisch schlichter Kunstgriff sind die Dialoge im ersten Teil der Revue kaum, die als Musical von Marcel Schilling (auch verantwortlich für die Inszenierung) auf die Bühne kommt.

Dahinschmelzende Melancholie

Es ist die blaue Stunde der Sängerin mit der voluminösen Kontra-Alt-Stimme, die nach alter Manier das „r“ vibrieren lässt und eine kurze „True Love“ beschwört. Karin Pagmár gibt mit leiser Ironie den nicht mehr ganz taufrischen Star zwischen zartbitter dahinschmelzender Melancholie, kokettem Pathos und eisernem Trotz. „The Lady is a Tramp“, alles hat seine Zeit, „Que Sera, Sera“ und „Ich hab im Leben nichts bereut“ sind ihre Hymnen an die seltsam unvergänglich schillernde Glamourwelt des klassischen Show-Business.

Großes Kino für die Ohren gibt’s nach der Pause beim imaginären Music-Hall-Konzert. In silbrig glänzender Robe zelebriert die stimmlich wie körperlich üppige, rotblonde Diva eine Schlagerparade vom Besten. Wobei Mitsingen durchaus erwünscht ist, wenn im Hafen von Piräus ganz sicher ein Schiff ankommen wird, bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und die prallen Tulpen aus Amsterdam sich kreuzen mit einem blassen alpinen Edelweiß. „Am Tag, als der Regen kam“, klingt merkwürdig aktuell, „Wir wollen niemals auseinandergehn“ ist ein reizendes Sehnsuchtsversprechen.

Pagmárs grandios unsentimentale Interpretation des Megahits „My Way“ geht echt unter die Haut, bevor sie nach kurzweiligen 100 Minuten lieber nicht „Adieu“ sagt, sondern herzhaft sympathisch „Auf Wiedersehn“. Überzeugter Beifall für die famose Sängerin, ihren jungen Mitspieler und den Inspizienten Lutz Arkenberg, der quasi im Handstreich noch alles ins rechte Licht setzte.

Nächste Vorstellungen 29.12. um 20 Uhr, am 30.12. um 16 Uhr und am 31.12. um 17 und 20 Uhr. Ticketreservierungen unter Tel. 0228-362839. Restkarten ab einer Stunde vor Aufführungsbeginn an der Theaterkasse. „Neues von Ekel Alfred“ gibt es dann ab dem 7.Januar.