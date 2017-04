Pantheon in Beuel

Bonn. Rainer Pause und Norbert Alich liefern sich in „Früchte des Zorns“ politische Wortgefechte. Obwohl das Programm noch aus dem Jahr 2015 stammt, beweist es reichlich Aktualität.

Von Sofia Grillo, 12.04.2017

Keiner ist vor Rainer Pause und Norbert Alich gefeit: In der Rolle ihrer alter Egos Fritz Litzmann und Hermann Schwaderlappen bringen sie politische und soziale Themen auf die Bühne des Bonner Pantheons und kritisieren mit einer gehörigen Portion Ironie und Witz. Auch wenn ihr Programm „Früchte des Zorns“ aus dem Jahr 2015 kommt, haben die Themen und die Kritik noch Schlagkraft. Mit einer Umdichtung des Liedes „The Final Countdown“ machen die beiden klar „Die Welt steht in der Krise, da will man nur noch abhauen“. Gründe dafür liefern Fritz und Hermann reichlich auf der Bühne.

So bekommt die deutsche Bundeswehr wortgewandt ihr Fett weg: „Wenn heute ein Soldat trifft, dann nur, weil die Waffen so ungenau sind.“ Die Bundeswehr als unqualifizierte Gruppe und Ursula von der Leyen als eine Bundesministerin, die Familienpolitik in der Bundeswehr anwendet, leiten Fritz und Hermann im schnellen Wortgefecht zum Thema Waffenexporte.

Und auch hier ist Ironie ein Muss: „Es ist doch gut wenn wir alle unsere Waffen exportieren. Dann haben wir selbst keine im Land und das ist Pazifismus.“ Da die Bundeswehr sowieso nicht kämpfen könne, überließe Deutschland das schön den anderen und liefere dafür die Waffen.

Diese Argumentation wird gekrönt durch ein weiteres umgedichtetes Lied. Otto Walkes' „Wir haben Grund zum Feiern“ wird zu „Das geht uns auf die Eier“. Weltpolitik, die Flüchtlingskrise, die Welterwärmung oder Pegida sind nur einige der vielen Themen, die von Rainer Pause und Norbert Alich unter dem Titel genannt werden.

Und auch beim Singen zeigen sich die 27 Jahre Bühnenerfahrung von Fritz und Hermann: Stimmlich aufeinander eingespielt, schwingen die beiden auch mit 70 und 62 Jahren das Tanzbein auf der Bühne. Dass manche Dinge auch mal ohne Ironie ausgesprochen werden müssen, zeigen sie im Hinblick auf die Flüchtlingskrise. Nach zahlreichen ironischen Wortgefechten zum Thema, bricht Hermann Schwaderlappen eine Lanze für die Flüchtenden und sagt: „Wir als eins der reichsten Länder auf der Welt haben die Pflicht zu helfen.“

Die Übergänge zwischen Ernst und Witz sind fließend und doch weiß der Zuhörer zu jeder Zeit, was wie gemeint ist. Nicht nur politische, sondern auch soziale Themen kommen auf den Tisch. Fritz Litzmann nimmt sich den Einsatz von Aromen und Geschmacksverstärkern in unseren Lebensmitteln vor: Geschmacksverstärker, die unsere Gehirnzellen abtöten würden, seien doch ganz praktisch. Das Gehirn sei ohnehin zu groß. „Wenn ich da oben mal wieder für Ruhe sorgen möchte, esse ich einfach einen Erdbeerjoghurt und töte die Gehirnzellen ab“, so Fritz.

Die nächsten Termine: Mittwoch, 12. April, Donnerstag, 13. April, und Samstag, 15. April, im Pantheon Theater, Siegburger Straße 42.