Die Unterhaltungsoffensive

Saudi singer Mohammed Abdu performs during a concert in Riyadh on March 9, 2017. The performance was the first major concert in the kingdom's capital Riyadh. / AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE

Vom Cirque du Soleil bis zur Comic-Messe: Saudi-Arabien öffnet sich kulturell. Die 2016 ins Leben gerufene „Unterhaltungsbehörde“ versorgt die Menschen mit Angeboten, die einst unvorstellbar waren – und lässt sich von Protesten erzkonservativer Kreise nicht sonderlich beeindrucken.

Von Joseph Croitoru, 12.09.2017

Dass sich Saudi-Arabien kulturell öffnen würde – darauf deutete vor zwei Jahren schon die Ernennung des damals 35-jährigen Journalisten Adel al Toraifi zum Kultur- und Informationsminister. Unter seiner Regie ist einiges möglich geworden, was im streng islamisch regierten wahhabitischen Königreich bis vor kurzem noch unvorstellbar gewesen wäre. So wurde im Mai vergangenen Jahres eine „Unterhaltungsbehörde“ ins Leben gerufen, die Teil des staatlichen Großprojekts „Nationaler Wandel 2030“ ist und neue Wege beschreitet – in immer rasanterem Tempo.

Erkennbar ist dies auch daran, dass dem leitenden neunköpfigen Gremium der Behörde die 1966 geborene Chemikerin und Geschäftsfrau Lama al Suleiman angehört, die bis dahin – als erste Frau in der Geschichte des Landes – stellvertretende Vorsitzende der Industrie- und Handelskammer der Stadt Dschiddah war.

Unter den Leitungsmitgliedern der neuen Behörde ist zudem auch ein Ausländer: Jonathan Tétrault, zuständig für das operative Geschäft beim kanadischen Unternehmen „Cirque du Soleil“, dessen geplante Auftritte im saudischen Königreich der Kanadier koordinieren wird. Solche Shows würden für saudische Verhältnisse eine Revolution bedeuten – sollten bei der für den 11. Oktober angekündigten ersten Vorstellung im als besonders konservativ geltenden Riad tatsächlich Männer und Frauen gemeinsam auftreten.

Beim Thema Geschlechtermischung wagen sich die Unterhaltungsfunktionäre vorsichtig vor. So wurde im Februar im etwas liberaleren Dschiddah eine saudische Version der „Comic Con“-Messe mit einigen westlichen Filmstars veranstaltet. Es fand dort auch ein Konzert mit Pop- und HipHop-Musik vor einem gemischten Publikum statt, in dem sogar junge Frauen ohne Kopftuch zu sehen waren. In erzkonservativen Kreisen rief die Veranstaltung umgehend Empörung hervor. Seitdem kursieren im arabischsprachigen Internet zahlreiche Videos, in denen das Konzert – wie überhaupt die gesamten Aktivitäten der saudischen Unterhaltungsbehörde – als „Ketzerei“ verunglimpft werden.

Die Kritik der Eiferer an der „Comic Con“ von Dschiddah blieb bei den Verantwortlichen zwar nicht ungehört. Aber zu mehr als einer nur vage formulierten öffentlichen Entschuldigung sahen sie sich interessanterweise nicht verpflichtet. Dennoch scheint man in der Behörde vorerst weitere Provokationen vermeiden zu wollen.

Wohl auch deshalb wurde Mitte Februar Frauen der Besuch verwehrt, als in Riad ein Konzert stattfand – nicht irgendeins, sondern das erste Konzert in der Stadt seit 28 Jahren überhaupt (es traten zwei bekannte saudische Sänger auf). Die rund 2000 Eintrittskarten waren trotz der hohen Preise (umgerechnet bis zu 630 Euro) binnen weniger Stunden ausverkauft.

Die Unterhaltungsoffensive wird allen Widerständen zum Trotz mit Elan vorangetrieben. Der Chef der Behörde, Ahmad al Khatib – er war früher Gesundheitsminister und zuletzt Berater des Verteidigungsministeriums und des Königs – kündigte im Frühjahr für 2017 nicht weniger als 3000 Events in 22 saudischen Städten an. Über die Festivals, Konzerte, Theatervorstellungen, Comedy-Abende, Ausstellungen und Massenspektakel wie „Monster Jam“ unterrichtet ein „Unterhaltungskalender“, der von der Behörde über mehrere Web- und Twitterseiten verbreitet wird.

Viele Einträge in diesem Kalender sind in der Kategorie „Für Familien“ aufgeführt. Das Besondere: Solche Termine stehen prinzipiell beiden Geschlechtern offen – wenn auch vorbehaltlich einer möglichen Überprüfung durch die Sittenpolizei, ob es sich bei den gemeinsam erscheinenden Männern und Frauen auch wirklich um Verwandte handelt. Seit einiger Zeit allerdings sind die Sittenwächter bei der Überwachung der allseits vorgeschriebenen Geschlechtertrennung auffallend zurückhaltend.

Behörden-Chef al Khatib jedenfalls sieht sich durch den bisherigen regen Besucherstrom bestätigt. So seien bereits die ersten 77 Veranstaltungen, die im letzten Quartal von 2016 angeboten wurden, von mehr als 150.000 Menschen besucht worden, erklärte er der saudischen Presse. Die „saudische Unterhaltungsindustrie“ sieht al Khatib schon auf eigenen Beinen stehen, auch wenn hier noch viel getan werden müsse. Mit der Zeit sollen an diesem Sektor auch immer mehr einheimische kommerzielle Anbieter beteiligt werden.

Die saudische Kulturreform umfasst seit neuestem auch die ernstere Kultur. Ebenfalls im Frühjahr wurde die neue, mit diesem Segment befasste „Allgemeine Kulturbehörde“ gegründet, welche die bisherigen Zuständigkeiten des Kulturministeriums in diesem Bereich nun teilweise übernimmt. Sie erlaubt eine breite Mitwirkung der saudischen Kulturschaffenden, was eine größere Unabhängigkeit vom Staat garantieren soll. Die „Allgemeine Kulturbehörde“ will ausdrücklich auch „nicht-traditionelle“ Kultur fördern. Auch hier ist wohl in Zukunft mit einem durchaus kräftigen Modernisierungsschub fürs Königreich zu rechnen.