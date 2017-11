Bonn. Das Theater Bonn bringt Juli Zehs drastische Sozialstudie "Unterleuten" mit einem tollen Ensemble auf die Bühne der Kammerspiele. Schauspieler begeistern beim rasanten Rollenwechsel

Fraglich, ob die Berliner Aussteigerpaare Linda und Frederik sowie Jule und Gerhard im Ostkaff Unterleuten ihr Schicksal in den märkischen Sand gesetzt hätten, hätten sie die ersten Szenen von „Unterleuten“ in den Kammerspielen auf Dorothee Curios desolater Bühne gesehen. Jämmerliche Gestalten delirieren da in der „Speise- und Tanzgaststätte“ vor sich hin, teils holzvertäfelte Wände, vergilbte Tapeten umgeben das triste Personal. DDR-Mief dringt hier aus allen Ritzen in den Theaterraum, dichte Wolken brennender Reifen hüllen die Akteure ein. Alte DDR-Seilschaften sind hier noch aktiv, es gibt offene Wunden und fast buchstäblich Leichen im Keller. „Unterleuten“ ist ein morbides Post-Wende-Drama, bei dem Vergangenes noch sehr präsent ist.

Die argwöhnisch beäugten Neuen, der Computernerd Frederik, der staunend verfolgt, wie seine Linda sich zur knallharten Spekulantin und Pferdezüchterin wandelt, und die verhuschte Jule, die sich mit ihrem ältlichen Soziologieprofessor Gerhard, einem dogmatischen Vogelschützer, zusammengetan hat, treffen auf eine vor sich hin brütende und in tiefem Hass verbundene Unterleutner Gemeinschaft. Von außen kommen noch weitere Impulse: Meiler, ein Grundstückhai aus Ingolstadt, und ein Herr Pilz von der „Vento direkt“, der in dem brandenburgischen Nest einen Windpark bauen will. Was die verschiedenen Eigentümer des infrage stehenden Flurstücks auf der „Schiefen Kappe“ in eine schwierige Konkurrenzsituation bringt.

Keine Frage, dass das zu viel ist für Unterleuten. Schon bald brennt die Luft, bilden sich wechselnde Fraktionen hinter den beiden Platzhirschen Gombrowski, dem Zampano und mit seinem Betrieb „Öcologica“ Hauptarbeitgeber des Ortes, und seinem Widersacher und seit LPG-Zeiten Konkurrenten Kron.

Politisch und sozial brisantes Thema

Juli Zeh breitet in ihrem Roman „Unterleuten“ auf mehr als 600 Seiten – und mit einem Tableau von fast zwei Dutzend Akteuren – ein hochkomplexes, politisch und sozial brisantes Thema aus. Das Theater Bonn hat dafür rund drei Stunden mit Pause Zeit und acht Schauspieler. Geht das? Mit einem so hervorragenden Ensemble und auf einer so funktionalen Bühne, ja! Es dauert etwas, bis sich der Zuschauer in die Geschichte hineinfindet, deren Figuren sich erst selbst einführen, dann beachtliche Textmassen von sich geben, Perücke oder Jacke wechseln – und dann jemand ganz anders sind.

Nach einer Weile weicht die Inhaltsschwere berückenden Bildern, auf zwei Zusatzbühnen laufen Rückblenden, entwickeln sich Nebenschauplätze. Die Story wird immer spannender, das Spiel impulsiver und dank präziser Rollenwechsel sehr plastisch. Das Ensemble glänzt: Max Moor gibt den großspurigen Gombrowski mit Bravour, gestaltet auch dessen innere Brüche und wachsende Verzweiflung mit hoher Intensität. Intensiv auch der keifende, hinkende Gegenspieler Kron, dem Bernd Braun wunderbar die nötige Wut und Tragik mitgibt. Im Laufe des Stücks blickt man tief in den schauerlichen Abgrund, der die letztlich traurigen Helden trennt.

Schaller, auch er ein Verlierer und Werkzeug des Bösen, hat damit zu tun. Wolfgang Rüter verkörpert ihn – und ebenfalls Gombrowskis zweiten dienstbaren Geist, den Bürgermeister Seidel. Laura Sundermann hat an diesem Abend viel zu tun: Sie trumpft als schlaue Linda auf und spielt die ängstliche Jule – beide Westfrauen im fliegenden Wechsel: einfach grandios.

Rasanter Rollenwechsel

Mag vieles in dieser Inszenierung auch etwas dick aufgetragen und klischeehaft sein – das Spiel des tollen Ensembles verhindert, dass „Unterleuten“ zur Klamotte wird. Matthias Breitenbach hat mit seinem Gerhard, dem Öko-Bürokraten, Dogmatiker und schamlosen Opportunisten, großen Anteil an der Qualitätssicherung. Das gilt auch für Philipp Basener, der neben Frederik mindestens vier weitere Figuren spielt, und Wilhelm Eilers, der mit seinem schmierigen Spekulanten Meiler glänzt.

Schlicht umwerfend meistert Lydia Stäubli den rasanten Rollentausch ihrer denkbar unterschiedlichen Figuren: Sie ist die kämpferische Kathrin, Tochter von Kron, immer bemüht, diese tickende Zeitbombe unter Kontrolle zu halten – Kathrin spricht aus, was alle denken: „Unterleuten ist ein Gefängnis“; Stäubli ist auch Miriam, die durch und durch prollige und gleichermaßen zugewandte Tochter des Ekelpakets Schaller; schließlich spielt sie die am Rande des Wahnsinns wandelnde Geliebte und Vertraute des Despoten Gombrowski.

Was mit Kräftemessen und Grundstücksgeschacher begann, endet in einem geradezu apokalyptischen Showdown. Langer Applaus für acht herausragende Schauspieler und das Regieteam um Jan Neumann, dem die Quadratur des Kreises gelungen ist.

Weitere Termine: 22. November, 1., 3., 7., 13., 20., 22., 30. Dezember in den Kammerspielen.