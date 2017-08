Dustin Hoffman wird 80

Dustin Hoffman in "Tootsie"

Dustin Hoffman und Meryl Streep am 14. April 1980 in Los Angeles mit ihren Oscars für "Kramer gegen Kramer".

Die Schauspieler Dustin Hoffman und und Anne Bancroft in dem Film "Die Reifeprüfung"

Zum 80. Geburtstag des wandlungsfähigen Hollywood-Schauspielers Dustin Hoffman werden seine besten Rollen noch einmal erinnert. „Die Reifeprüfung“ hat ihn vor fünfzig Jahren mit einem Schlag berühmt gemacht.

Von Hartmut Wilmes, 08.08.2017

Er war schon 30, als der Knoten platzte: Unvergesslich, wie Dustin Hoffman als Benjamin Braddock mit exzellentem College-Abschluss an der Schwelle zur verlogenen Erwachsenenwelt herumlungert, im Pool abtaucht, von Mrs. Robinson (Anne Bancroft) zum Sex-Examen ins Bett zitiert wird, um sich dann doch irgendwie in deren Tochter zu verlieben. Ein linkischer Kindmann, ein spätberufener Romantiker – und kein schlechtes Aushängeschild fürs klischeekritische Kino von „New Hollywood“.

Kein Zweifel, Mike Nichols' „Die Reifeprüfung“ – jetzt in restaurierter Fassung neu aufgelegt – hat Dustin Hoffman vor einem halben Jahrhundert mit einem Schlag berühmt gemacht: erste große Rolle, erste Oscar-Nominierung. Und der Kalifornier, der heute 80 Jahre alt wird, blieb am Ball: Als todkranker Kleinganove in „Asphalt Cowboy“ bewies er zweierlei: sein Faible für Grenzgänger und seine Kunst des präzis ausgezirkelten Charakterporträts.

Zum Leinwand-Liebhaber fehlte dem 1,67 Meter großen Mimen vor allem das selbstsichere Charisma des gerade drei Zentimeter größeren Al Pacino. Eine epochale Leistung wie dessen Michael Corleone in „Der Pate“ kann die Filmografie des Kollegen denn auch nicht bieten. Doch münzte Hoffman seine gewisse Passivität und Starglanzverweigerung in mimisches Kapital um. Er brillierte etwa als 121-jähriger Jack Crabb, der in Arthur Penns sarkastischem Antiwestern „Little Big Man“ zwischen den Kulturen der Indianer und der Weißen hin- und hergerissen wird. Es spricht für die Spießigkeit der Academy, dass sie für diese Tour de Force nicht einmal eine Nominierung spendierte.

Den überfälligen Oscar erhielt der jüdische Schauspieler erst 1980 als moralischer Sieger der Sorgerechtsschlammschlacht mit Meryl Streep („Kramer gegen Kramer“). Hier sah man auch sein vielleicht bestes Stilmittel: ein kurz aufzuckendes schiefes Lächeln als Zeichen einer tiefen Verletzung.

Mann in Frauenkleidern

Zu dieser Zeit hatte Hoffman sein Rollenspektrum längst spektakulär ausgeweitet: Er war der brave Akademiker, der in Sam Peckinpahs „Wer Gewalt sät“ irgendwann doch rot sieht, zudem der „Watergate“-Enthüller Carl Bernstein („Die Unbestechlichen“) sowie der abschmierende Entertainer „Lenny“. Doch seine größten Verwandlungsnummern sollten noch kommen: In „Tootsie“ schafft er es, in Frauenkleidern so schwerelos mit Geschlechterstereotypen zu jonglieren, dass die bedrohliche Nähe zu „Charley's Tante“ kaum auffällt.

Den zweiten Oscar ergatterte der Vielseitige dann jedoch 1989 als autistisches Zahlengenie in Barry Levinsons „Rain Man“, eine Rolle, auf die er sich etwa durch Recherchen in psychiatrischen Kliniken vorbereitet hatte. Sein Filmpartner Tom Cruise lobte später, dass sich Hoffman immer erst vor die Kamera traue, „wenn er die absolute Wahrheit über die Person ergründet hat, die er porträtiert“. Das trifft auch auf einen seiner finstersten Charaktere zu. In „Billy Bathgate“ gab Hoffman dem Gangster Dutch Schulz furchterregenden Jähzorn und kaltschnäuzige Brutalität.

So vielbeschäftigt er zwischen „Hook“, „Ishtar“ und der garstigen Netflix-Familienserie „The Meyerowitz Stories“ auch ist, der seit knapp 37 Jahren mit seiner Frau Lisa verheiratete Mime hielt immer Sicherheitsabstand zur Welt der Schlagzeilen und Skandale. Ihm genügt Hollywood auf der Leinwand, wo er in der Satire „Wag the Dog“ eine frivole Allianz zwischen Traumfabrik und Politik schmiedete.

Als genialer Produzent Stanley Motss inszenierte er da den Krieg gegen Albanien(!) als monströses Ablenkungsmanöver von einem Fehltritt des US-Präsidenten. Und das 1998, als „Fake News“ noch nicht in aller Munde waren und niemand an Donald Trump als mächtigsten Mann der westlichen Welt dachte. Glückwunsch!