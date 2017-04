Die Geschichte der Kölner Domfenster

Von der Gotik bis zum Barock: Auferstehungsbilder im Kölner Dom. Eine Betrachtung.

Der Osterspaziergang könnte dieses Jahr doch in den Kölner Dom führen, am besten leibhaftig, aber zur Not tut es auch die gerade vorgestellte neue Smartphone-App, die das Gotteshaus virtuell erschließt. Durch das Projekt „360 Grad Kölner Dom“, das vom WDR finanziert wurde, ist das möglich. Zur Passion und zum Osterfest passt das wunderbare Passionsfenster im nördlichen Seitenschiff, ein kleiner Ausschnitt aus dem 10 000 Quadratmeter umfassenden gläsernen Angebot des Doms. Das Passionsfenster besteht aus neun Feldern in zwei Bahnen, eingerahmt von Säulen.

Kreuzigung und Auferstehung – Christus ist als Triumphierender dem Grab entstiegen, an der Seite ist ein Wundmal von der Kreuzigung zu sehen – sind in diesem Fenster gegenübergestellt, weitere Szenen folgen weiter unten: Christus am Ölberg, Christi Geißelung, die Vorführung vor dem Volk, die Verspottung. Als Heiligenfigur tritt Laurentius als Diakon mit Bibel und Rost, auf dem er einst gefoltert wurde, auf. Ihm zur Rechten ist Maria im Strahlenkranz zu sehen. Im krönenden Maßwerk sieht man Szenen aus dem Jüngsten Gericht. Ganz unten präsentiert sich, wie bei Stiftungen üblich, der Stifter Philipp von Daun selbst auf einem gekachelten Boden mit dem gräflichen Wappen. Auf der Glasplatte gegenüber sieht man seine Eltern mit ihrem Wappen.

Stiftung des Erzbischofs Philipp II. von Daun

1508 entstand dieses Passionsfenster im Auftrag des Domdechanten Philipp v. Daun, späterer Erzbischof von Köln, dessen letzte Ruhestätte auch im Dom ist. Philipp II. (1463 bis 1515) war der letzte mittelalterliche Erzbischof und Kurfürst von Köln (1508-1515). Über sein Episkopat, das nur knapp sieben Jahre währte, und über seine Persönlichkeit ist nur wenig bekannt.

Er wurde 1463 als dritter Sohn von Wirich von Daun-Oberstein und dessen Frau Margareta von Leiningen geboren. Die Familie stammt aus der Eifel. Mit 25 wählte ihn das Kölner Domkapitel zum Scholaster, dem Vorsteher der Domschule und die typische Vorstufe für höhere Ämter. Nur ein Jahr später erwarb er die lukrative Domdechanei und wurde damit zum Vorsteher des Domkapitels, ist im Portal Rheinische Geschichte zu lesen. „Bis dahin dürfte er den üblichen Kursus junger adliger Kanoniker durchlaufen haben, der Aufenthalte an verschiedenen europäischen Hochschulen umfasste und ohne formellen Abschluss zu den niederen Weihen führte.“

1499 wurde er zum Dompropst in Straßburg gewählt, 1508 dann ohne Gegenkandidaten zum Erzbischof in Köln gewählt. „Sein Episkopat war freilich auch zu kurz, um dauernde Akzente zu setzen: Schon nach guten sechs Jahren starb Philipp 1515 in Poppelsdorf (heute Stadt Bonn)“, heißt es im Geschichtsportal. Auch das „Ältere Bibelfenster“, um 1260, im Kölner Dom hat ein Auferstehungsbild. Das zweibahnige Bibelfenster in der Dreikönigekapelle ist das ranghöchste und zugleich das älteste Fenster des Domes. Bildpaare führen heilsgeschichtliche Verknüpfungen von Altem und Neuem Testament vor Augen. Dem Auferstehungsbild ist die alttestamentarische Szene der „Errettung des Jona“ gegenübergestellt.

Albertus Magnus stiftete das „Bibelfenster“ im Dom

Im „Jüngeren Bibelfenster“ des Kölner Doms, um 1280, findet sich ebenfalls ein Auferstehungsbild. Diesmal begegnet die Auferstehung einer analogen Szene aus dem alten Testament: „Himmelfahrt des Elija“. Das jüngere Bibelfenster in der Stephanuskapelle stammt aus einer anderen Kirche. Es wurde um 1280 für die Kölner Dominikanerkirche gestiftet. Die Stifter waren der mittelalterliche Theologe Albertus Magnus und der Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg. 1804 wurde die Dominikanerkirche im Zuge der Säkularisierung abgerissen. Einige ihrer Glasmalereien gelangten 1823 in den Dom, darunter das Bibelfenster, das aber erst 1892 in der Stephanuskapelle eingesetzt wurde.

Um 1400 entstand die Darstellung des Auferstandenen auf dem sogenannten Schneiderbalken des Doms. Der wurde als Kerzenbalken der Schneiderzunft gestiftet und ist in der Kreuzkapelle zu finden. Auf der Vorderseite sind in elf Bildfeldern die Passion Christi und die Auferstehung zu sehen. Der Balken wurde mit fünf Kerzen ausgestattet und am Kreuzaltar (Gero-Kreuz) errichtet, er befindet sich noch heute an seinem ursprünglichen Anbringungsort.

In der Domschatzkammer ist sich schließlich eine Elfenbein-Tafel aus einem barocken Hausaltar aufbewahrt, geschaffen von dem Meister Melchior Paulus, zu der unter anderem noch eine Kreuzabnahme gehört. Zwischen 1703 und 1733 fertigte Paulus, der in Quellen auch als Priester geführt wird, zehn Täfelchen.