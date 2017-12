International Telekom Beethoven Competition Bonn

Bonn. Nach der zweiten Runde der Beethoven Competition haben sich in der Telekom-Zentrale sechs Pianisten fürs Halbfinale qualifiziert.

Von Mathias Nofze, 06.12.2017

Competition, zweite Runde, zweiter Tag. Den Vormittag bestritt Jonathan Zydek mit einem Programm, das die Vorgabe „Beethoven und deutsche Romantik“ fast übererfüllte. Zu Beginn stand Robert Schumanns „Fantasie in C-Dur“, diese romantischste aller Fantasien. Bewundernswürdig, wie Zydek diese tönende Vision gestaltete. Mit einer stupenden Fülle an Nuancierungen spürte er den Kräften nach, die in Pianissimo-Akkorden wirken, beschwor all die Idyllen, die Aufschwünge, die Momente des Glücks und der Trauer. Zydeks Spiel blieb immer kultiviert, selbst in der kraftvollen Stretta des zweiten Satzes. Ganz in diesem romantischen Geist eröffnete er auch die „Appassionata“ op.57 von Beethoven. Bemerkenswert unorthodox, nämlich kunstvoll verspielt, der langsame Satz, an der Grenze zur (kontrollierten) Raserei das Finale.

Tomoki Kitamura aus Japan spielte zunächst Beethovens Sonate in e-moll op.90, die klar konturiert, aber auch ein wenig zurückhaltend geriet. Grandios jedoch die Sonate in f-moll von Johannes Brahms. Hier wirkte alles schlüssig gestaltet, Kitamura spielte ebenso stürmisch wie zart und geheimnisvoll, ohne jemals in dumpfe Donnerei zu verfallen. Ihm gelangen heroische Gesten ebenso überzeugend wie hauchfeine, fast impressionistische Partien.

Ronaldo Rolim aus Brasilien begann mit Brahms‘ Klavierstücken op.119. Das erste spielte er hinreißend gesanglich, mit zarten Nuancen, ganz im Sinne eines „Selbstgesprächs“ des Komponisten. Die nächsten beiden auffallend kräftig im Ton und drängend in der Rhythmik. Die Beethovensche „Hammerklaviersonate“ gelang ihm eindringlich. Den „federnden“ Rhythmus im zweiten Satz formte er sehr plastisch. Im Adagio nutzte er sein vorzügliches kantables Spiel, um alle Facetten von Schmerz, Empfindsamkeit und Trost zum Sprechen zu bringen. Rolim verfügt über eine elastische, lässig schwingende Technik, die ihn verteufelte Schwierigkeiten gleichsam aus dem Ärmel schütteln lässt. Die gefürchtete Fuge, manche sprechen von „Pianisten-Folter“, spielte er auf Risiko, kernig, manchmal fast jazzig, aber nicht monochrom.

Den Nachmittag war, wie schon der Vormittag, gut besucht. Ihn eröffnete Ho Jeon Lee. Die Südkoreanerin bewies mit Beethovens „Waldstein“-Sonate und Schumanns Fantasie C-Dur erneut, dass sie eine Pianistin von außergewöhnlichem Format ist: makellose Technik, eine mustergültige Anschlagskultur sowie eine reifes gestalterisches Können. Die Waldstein-Sonate gelang ihr ebenso so virtuos wie hintergründig, und die Fantasie wurde zu einer atemberaubenden Reise in romantische Welten. Die junge Dame darf als heiße Kandidatin für das Semifinale und für mehr gelten. Ashok Gupta aus Großbritanniens blieb da im Vergleich etwas zurück. Der Beethovenschen Sonate in D-Dur („Pastorale“) fehlte es etwas an Dringlichkeit, während die Sonate in fis-moll von Brahms eine durchaus packende Wiedergabe erfuhr. Alberto Ferro aus Italien hinterließ hingegen einen nachhaltigen Eindruck und bot mit vier Werken eine Art kleinen Klavierabend. Auf eine fesselnde Sonate d-moll von Beethoven ließ er aufwühlende Variations serieuses von Mendelssohn folgen. Nach den „Gesängen der Frühe“ von Schumann bot eine fulminante Ungarische Rhapsodie in cis-moll von Liszt staunenswerte Tastenakrobatik, aber wenig musikalischen Inhalt. Angesichts all dieser fabelhaften Leistungen hatte man Mitgefühl mit der Jury, die nun über sechs Kandidaten den Daumen senken musste.

Die Teilnehmer des Halbfinales sind: Jakub Kuszlik, Tomoki Kitamura, Ronaldo Rolim, Hoo Jeong Lee, Ashok Gupta, Alberto Ferro.