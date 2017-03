Premiere in der Kölner Oper

Köln. Die Oper „Die Antilope“ von Johannes Maria Staud und Durs Grünbein erlebte ihre deutsche Erstaufführung im Kölner Staatenhaus. Der bunte Soundmix macht das Werk unterhaltsam.

Zu Beginn der Kinosatire „The Hudsucker Proxy“ der Brüder Joel und Ethan Coen steigt Firmenboss Waring Hudsucker (Charles Durning) auf den langen Tisch des Konferenzraums, nimmt vor den ungläubigen Augen seiner Topmanager Anlauf, um durchs geschlossene Fenster im 44. Stock des Bürohochhauses in die Tiefe zu springen.

Ein Motiv, das in der Oper „Die Antilope“ des österreichischen Komponisten Johannes Maria Staud und des deutschen Dichters und Büchner-Preisträgers Durs Grünbein wiederbelebt wird. Das Bühnenwerk mit dem exotischen Titel fand fast drei Jahre nach seiner Uraufführung beim Lucerne Festival 2014 nun seinen Weg an die koproduzierende Kölner Oper im Staatenhaus, wo es am Sonntagabend seine mit warmem Applaus bedachte Premiere hatte.

Trotz aller grotesken und surrealen Momente ruht das Stück auf einem recht stabilen Handlungsgerüst. Victor, wie die Hauptfigur ironischerweise heißt, fühlt sich auf der Firmenparty fremd. Während die Kollegen in Dominique Menthas Inszenierung schwarze Tiermasken zu ihren schwarzen Anzügen und Kostümen tragen, drückt sich Victor in hellem Zwirn herum. Als sein Chef – der schon am Löwenkopf zu erkennen ist – seine Ansprache an die Mitarbeiter wegen extremen Nasenblutens abbrechen muss, übernimmt Victor und beginnt, „Antilopisch“ zu reden.

Diese Fantasiesprache wirkt wie eine Flucht vor den Sprechblasen der Banker- und Managerkollegen; sie haben seine Muttersprache längst vergiftet. Victors anschließender Sprung aus dem 13. Stock des Gebäudes ist die Fortsetzung dieser Flucht. Sie endet jedoch nicht tödlich, sondern markiert auf wundersame Weise den Beginn einer Reise auf der Suche nach besseren Menschen.

Doch weder das streitende junge Paar an der Bushaltestelle, noch die Mutter vor dem „Café Traumzeit“, die ihren Sohn wegen einer „Massage“ mit einer Tasse Kakao für eine Weile allein lässt, können seiner Sehnsucht gerecht werden. Wenn Victor im vierten Bild zum ersten Mal deutsch spricht, ist die Sprache nur noch Hülle für seinen Hass. Er blafft eine Skulptur an (Bühne Werner Hutterli und Ingrid Erb), die für die Hunde gemacht sei: „Sie pissen dich an.“ Es ist ein hübscher Coup, diesem Moment die poetischste Szene im ganzen Stück folgen zu lassen, in der die Skulptur zu singen beginnt – in antilopischen Versen. „Elenden empathem enkidu Rrrrr rrr Ah!“, endet die Arie, die von Emily Hindrichs ausdrucksvoll gesungen wird.

Am Schluss der 75-minütigen Oper findet sich Victor erneut im Bürohochhaus wieder. Die Kollegen feiern noch immer, der Kreis schließt sich. Als die Mutter später ihren Jungen abholt, den sie mit „Victor“ anspricht, weiß man: Seine Zukunft wird nicht rosig.

Dass der 1974 geborene Staud mit einem großen Orchesterapparat virtuos umzugehen versteht, ist fast durchgängig zu hören. Das von Howard Arman geleitete Gürzenich-Orchester hatte reichlich Gelegenheit, sich gut in Szene zu setzen. Staud benutzt ganz unterschiedliche Kompositionsstile, die vom expressiven Sologesang der ersten Arie des mit Miljenko Turk großartig besetzten Victor bis zu lupenreiner Unterhaltungsmusik reicht. Er lässt elektronisch generierte Sounds aus dem Off einspielen und komponiert fein gearbeitete Chorpassagen. Der bunte Mix macht dieses Werk unterhaltsam, lässt aber auch die Frage nach einem authentischen Personalstil im Raum stehen. Jedenfalls passt die Musik perfekt zu Grünbeins Tierfabel-Libretto, das nicht die Bedeutungstiefe seiner sonstigen literarischen Werke sucht, sondern durchaus auch unterhalten will.

Die Solisten für die namenlosen anderen Rollen waren ebenfalls gefordert. Dalia Schaechter, Martin Koch, Michael Mrosek, Lucas Singer und vor allem Claudia Rohrbach lösten dies sehr gut ein. Auch der von Sierd Quarré einstudierte Chor überzeugte.

Weitere Termine: 10., 12., 18., 23. und 26. März. Karten in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen.