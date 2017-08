Konzert im Kölner Palladium

Köln. Nach über 30 Jahren im Geschäft haben The Offspring aus Kalifornien nichts von ihrer mitreißenden Power verloren.

Von Dominic Röltgen, 22.08.2017

Die Musikwelt scheint ab und an gewisse medial aufgebauschte Rivalitäten à la der Frage „Beatles oder Rolling Stones?“ zu brauchen. Vor allem die 1990er Jahre waren voll von solchen: Die HipHop-Fans erkoren wahlweise Tupac Shakur oder dessen Erzrivalen Notorious B.I.G. zum König des Rap, kreischende Boygroup-Jünger durften zwischen den Backstreet Boys oder *NSYNC wählen, Britpopper zwischen Blur und Oasis.

Und auch die Freunde der drei Akkorde bekamen 1994 mit den praktisch zeitgleichen kommerziellen Durchbrüchen von Green Day und The Offspring ihre persönliche Gretchenfrage gestellt. Letztere schauten nun mit einer exklusiven Show in Köln vorbei, wo sie im Palladium ihr erstes hiesiges Club-Konzert seit über fünf Jahren gaben – und es wurde eine feuchtfröhliche Party.

Denn auf ihr Gespür für knackig-kurze Punk-Hits mit dem besonderen Augenmerk auf Wortwitz und Mitgröl-Faktor können Bryan „Dexter“ Holland, Kevin „Noodles“ Wasserman, Pete Parada und Greg Kriesel auch nach über 30 Jahren im Geschäft noch immer vertrauen. Es dauerte keine Minute, bis sich das Palladium beim Opener „You're Gonna Go Far, Kid“ von einem wohlklimatisierten Konzertsaal in eine wahre Hexenküche verwandelte.

Irgendwann gegen Ende des Sets sah sich Frontmann Dexter, der im Mai dieses Jahres übrigens seinen für die Karriere auf Eis gelegten Doktor in Molekularbiologie mit einer Dissertation über HIV abgeschlossen hat, genötigt, in der ersten Reihe nachzufragen, ob das eigentlich Tränen oder Schweiß seien, die seine Band da offensichtlich produzierten. Die einzig korrekte Antwort: Eine Mischung aus beidem, gut durchmischt mit Bier, das becherweise durch die Halle flog.

Ob die Kalifornier ihren Power-Punk auch immer noch glaubwürdig auf Platte gepresst bekommen, muss noch abgewartet werden. Neue Stücke vom für Anfang 2018 angekündigten zehnten Album gab es keine. Dafür aber mit „Pretty Fly (For A White Guy)“, „The Kids Aren't Alright“ und natürlich „Self Esteem” sämtliche Klassiker, bei denen alle im Saal immer noch jede einzelne Zeile mitsingen – oder besser: mitgrölen konnte.