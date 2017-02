Düsseldorf. Die Düsseldorfer Kunstsammlung NRW zeigt „Otto Dix – Der böse Blick“

Von Hartmut Wilmes, 11.02.2017

Anfangs nützt ihm sein schlechter Ruf gar nichts. Als Dresdner Bürgerschreck hat der Maler Otto Dix (1891-1969) zwar einen Unzuchtprozess am Hals, aber kein Geld in der Tasche. Über Conrad Felixmüller knüpft er Kontakte ins Rheinland, und im Herbst 1920 meldet die Düsseldorfer Kunsthändlerin Johanna Ey erste Verkäufe seiner Werke. Dix zieht um. Von 1922 bis 1925 erlebt er in Düsseldorf einen profitablen Schaffensrausch, den die Kunstsammlung NRW in den 230 Werken ihrer Ausstellung „Otto Dix – Der böse Blick“ fulminant spiegelt. Den bösen Blick gibt es hier doppelt. Zum einen stilisiert sich der Künstler in seinen Selbstporträts als Spießerfresser. Mal gibt er den Dandy, dann den Proleten, schaut mit missmutig zusammengekniffenen Augen und aggressiv vorgerecktem Unterkiefer gefährlich aus.

Zum anderen verewigt er die Zeitgenossen in grimmig-grotesken Porträts: Den Kollegen Franz Radziwill verzerrt Dix zum segelohrigen Tölpel, den Kunsthändler Alfred Flechtheim zeigt er als arroganten Raffke, und Psychiater Heinrich Stadelmann mutiert zum grüngesichtigen Glubschaugen-Zombie.

Dennoch wurde es schick, sich vom rabiaten Genie malen zu lassen. So entstand das famos-hässliche „Bildnis Dr. Hans Koch“ (heute in Kölns Haubrich-Sammlung), das Dix auch privat Glück brachte. Er verliebte sich in Martha, die Frau des Porträtierten, was dieser gar nicht so schlimm fand. War somit doch der Weg zu seiner Schwägerin Maria frei... Das delikate „Bildnis Frau Martha Dix“ zeigt übrigens, dass der Künstler den Pinsel durchaus nicht immer zum Seziermesser machte. So verströmt das Werk ebenso altmeisterliche Finesse wie das staatstragende Porträt der Gönnerin Johanna Ey.

Als expressionistisch zerklüftete Straßenlandschaft ist dieser spektakuläre Ausstellungsteil gebaut, wobei man in den Häusern und Gassen die Ausschweifungen der „wilden Zwanziger“ erlebt: die feuchten Träume der Matrosen, das welke Fleisch der alten Huren, die manchmal gar als Lustmordopfer enden. Dazwischen schöne Kinderbilder, Blicke ins Artistenmilieu oder eher brave Bibelszenen.

An einer markanten Kreuzung wartet der stärkste Blickfang der Schau: die schlangenhaft schlanke Tänzerin Anita Berber mit kokettem Hüftschwung im halbtransparenten Kleid. Das Gemälde, in raffinierter Lasurtechnik auf Sperrholz gebracht, ist eine Sinfonie in Rot, aus der nur die grünen Augen herausstechen. So spannungsvoll wie hier hat Dix kaum je Laszivität und Verlebtheit vermählt. Auf ähnlichem Niveau begeistern sein rahmensprengendes Berserkerporträt von Heinrich George und die raubkatzenhaft „Liegende auf dem Leopardenfell“, die aus Amerika zuvor nie nach Europa ausgeliehen wurde.

Auf der anderen Seite des Foyers geht man in jenen klaustrophobischen Schlauch, in dem das Grauen wartet: Otto Dix' 50-teiliger Radierzyklus „Der Krieg“, den er für den Kölner Galeristen Karl Nierendorf (genannt „Nierendix“) schuf. Zerschossene Soldatengesichter, aufgebrochene Pferdekadaver und gespenstische Gasleichen – ein monströser Totentanz. Dazu zählt auch das schockierende Großformat „Schützengraben“, dessen Ankauf durch das Wallraf-Richartz-Museum 1925 rückgängig gemacht wurde. Doch das Skandalstück ist verschollen und nur als Reproduktion präsent.

Dass ein neuer Krieg drohte, mag Otto Dix 1931 geahnt haben, denn sein Selbstporträt mit Malerkittel und Kristallkugel (aus Kölns Museum Ludwig) wirkt wie ein düsteres Menetekel.

Bis 14. Mai, Di-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Feiertags 11-18 Uhr, jeden 1. Mi 10-22 Uhr. Katalog im Museum 34 Euro. K20 Grabbeplatz. www.kunstsammlung.de