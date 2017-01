Bonner Konzert mit Rajaton

08.01.2017 BONN. Die finnische A-cappella-Gruppe Rajaton gibt ein Jubiläumskonzert bei "Quatsch keine Oper" in Bonn.

Immer schön die Ohren aufhalten – das ist das Grundprinzip der finnischen A-cappella-Gruppe Rajaton, einer der weltweit besten Formationen ihrer Art. „Unser Geheimnis? Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten, ein Lied zu singen und der Kunst zu dienen“, sagt Essi Wuorela und lacht. Die Sopranistin sitzt in einem Hotel in Oulu, der nördlichsten Großstadt der Europäischen Union, und hat sich ein bisschen Zeit für ein Interview genommen, um über das anstehende Jubiläum zu sprechen.

20 Jahre Rajaton. Wie die Zeit vergeht. „Mir kommt es noch gar nicht so lange vor“, sagt Wuorela. „Das mag aber auch daran liegen, dass unser Geist jung und neugierig geblieben ist.“ Und dass sich irgendwann eine gewisse Konstanz einschleicht. Immerhin hat es abgesehen von einigen Umbesetzungen in den Anfangsjahren keine personellen Veränderungen bei Rajaton gegeben. „Ja, das ist gerade im A-cappella-Bereich schon etwas ungewöhnlich“, gesteht Wuorela ein. „Inzwischen ist es aber auch einfach zu viel Arbeit, einen von uns zu ersetzen.“

In der A-cappella-Szene ist Rajaton in diesen 20 Jahren fast schon zu einer Art Legende geworden. Kaum eine andere Formation verfügt über eine ähnliche technische Brillanz, selbst der 13 Jahre älteren Real Group, für viele bis heute der Gold-Standard, begegnen die Finnen auf Augenhöhe. „Ich glaube, dass die Real Group leichter klingt und unterhaltsamer ist als wir“, sagt Essi Wuorela. „Die würden nie über den Tod und die Dunkelheit singen, so wie wir das tun.“ Möglich. Doch gerade dieser leicht melancholische, zugleich aber wunderschöne Ton macht Rajaton nun einmal aus. „Wenn wir neues Material sichten, wählen wir Songs aus, die etwas in unseren Seelen zum Leuchten bringen“, erklärt Wuorela. „Wir haben gerade ein neues Album veröffentlicht, mit dem wir in unser Jubiläumsjahr starten, und jeder Titel ist etwas Besonderes.“

Diese Stücke werden auch am 30. Januar im Rahmen der Reihe „Quatsch keine Oper“ in Bonn erklingen, ebenso wie einige Klassiker. „Wir haben versucht, eine gute Mischung zu finden. Übrigens werden wir in Bonn zum ersten Mal überhaupt mit diesem Best-of-Programm auftreten. Wir freuen uns schon sehr darauf.“ Gleiches dürfte für den Bonner Chor BonnVoice gelten, der ebenfalls auf der Opernbühne stehen wird – und für Eddi Hüneke, der sich mit dem nahenden Ende der Wise Guys auf Solopfade begibt und an diesem Abend drei selbst geschriebene neue Songs vorstellen wird. Ein neuer Anfang also. Und ein anderer Blickwinkel. Genau den sucht auch Rajaton weiterhin, betont Essi Wuorela: „So lange wir neugierig bleiben, werden wir auch singen.“

Info: Rajaton, BonnVoice und Eddi Hüneke. Bonn, Oper, 30. Januar, 20 Uhr; www.bonnticket.de (Thomas Kölsch)