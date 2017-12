Kunst im Angebot

Bonn. Bei der deutschen Tradition der "Jahresgaben" werden am Jahresende erschwingliche Unikate oder Editionen an Vereinsmitglieder verkauft. Die meisten Exemplare sind für unter 1000 Euro zu haben.

Von Gudrun von Schoenebeck, 02.12.2017

Den Begriff „Jahresgaben“ gebe es nicht im Englischen, sagt Kunstvereinschefin Michelle Cotton auf Nachfrage. Diese deutsche Tradition, am Ende des Jahres erschwingliche Unikate oder in kleinen Auflagen geschaffene Kunstwerke an die Vereinsmitglieder zu verkaufen, habe sie erst hier in Bonn kennen- und schätzen gelernt. Die Präsentation sei sehr arbeitsintensiv, aber das Ergebnis immer wieder erstaunlich und „wir bestreiten mit den Jahresgaben einen großen Teil unseres Fundraisings“.

Insgesamt 20 Künstler haben Unikate oder Editionen abgegeben, von denen die allermeisten für unter 1000 Euro zu haben sind. Wie immer tauchen viele Namen auf, die man aus vorangegangenen Ausstellungen im Kunstverein oder aus dem Atelierhaus in der Dorotheenstraße kennt.

So gibt es fünf mit dem Computerprogramm Aaron entstandene Tuschezeichnungen vom 2016 verstorbenen Harold Cohen, der in der Ausstellung „The policeman’s beard is half constructed“ vertreten war. Die Zeichnungen sind 1983 entstanden, und wer sich für Künstliche Intelligenz in der Kunst interessiert, braucht sie.

Kathrin Graf vertritt gewissermaßen das Atelierhaus, auch wenn die Künstlerin seit diesem Herbst in Amsterdam lebt. Ihre zarte Papierarbeit aus Katalogseiten, die mit Wachs bearbeitet wurden, können dank raffinierter Hängung sogar von beiden Seiten betrachtet werden.

Tuschezeichnungen und feine Collagen

Die beiden letzten Peter-Mertes-Stipendiaten Katharina Monk und Israel Aten sind mit einem Inkjet-Druck und hervorragenden Tuschezeichnungen dabei, während Eva Kot’átková, eine Dorothea-von-Stetten-Kunstpreisträgerin, drei feine Collagen mit dem Titel „Birds and cages“ zeigt. Alex Wissel beschäftigt sich in der Zeichnung „Gib mir Honig“ mit dem wegen Betrugs verurteilten Kunsthändler Helge Achenbach und überschreibt dessen Porträt mit Anspielungen auf Beuys und Fluxus. Josephine Pryde arrangierte mit Sand vom Strand und Olivenzweigen, die sie auf ihrem Weg nach Hause gefunden hat, das Wort „SCHULD“ und belichtete alles in der Dunkelkammer. Ausgehend von diesem Fotogramm kommt man vielleicht ins Grübeln über die Frage, was ein Abbild sein kann oder wo man das Thema Schuld für sich einordnet. Pryde war 2016 für den renommierten britischen Turner-Preis nominiert, ebenso wie Michael Dean, der auch bei den Jahresgaben dabei ist.

Damals saß Michelle Cotton in der Jury und so ist es nicht verwunderlich, dass es nun auch von der Gewinnerin des Preises, Helen Marten, eine Jahresgabe zu kaufen gibt. Der Siebdruck auf Prägepapier heißt „Tenderly“, wie eine britische Marke für Küchenrollenpapier und zeigt grafische Darstellungen von Kirchen in Triest und Bergamo.

Dazu hat Helen Marten getrocknete Blumen eingearbeitet. Für 600 Euro ein Schnäppchen.

Bonner Kunstverein, Hochstadenring 22, bis 21. Januar. Di-So 11-17, Do 11-19 Uhr. Jahresgaben-Wochenende am 2./3. Dezember.