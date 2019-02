Bonn. Bonns neuer Stadtklangkünstler Bill Fontana realisiert akustische Experimente im Beethoven-Haus. Im Zentrum stehen zwei Klaviere.

Von Gudrun von Schoenebeck, 25.02.2019

Es gibt eine bekannte Meditation im Zen-Buddhismus, in der eine Klangschale angeschlagen wird und der Meditierende den Klang verfolgt. Solange er beständig aktiv zuhört, wird die Schale niemals aufhören zu klingen, denn sie wird im eigenen Körper kontinuierlich weiterschwingen. Mit dieser poetischen Metapher über unsere Resonanz auf äußere Gegebenheiten lässt es sich vielleicht gut in die Hörwelten von Bill Fontana einsteigen.

Dem 71-Jährigen mag man in diesen Tagen durchaus in Bonn begegnen, denn er ist der neue Stadtklangkünstler und insofern – das darf man schon jetzt festhalten – als Pionier auf dem Gebiet der Klangkunst eine großartige Wahl. Fontana begann als Komponist, er studierte Musik und Philosophie in seiner Heimat Cleveland in Ohio, aber schon früh interessierte ihn weniger die klassische Kompositionsarbeit als vielmehr die Umwelt als lebendige Quelle für musikalische Informationen.

Klang von fünf Tempelglocken

Als Fontana in New York 1968 auf die „musikalischen Skulpturen“ von Marcel Duchamp traf und an der New School bei John Cage studierte, wurde das für den jungen Komponisten zum Wendepunkt. Er begann, mit gefundenen Klängen zu komponieren – „Leben bedeutet Klang“ – und nannte seine Arbeiten, in denen das aktive Zuhören immer eine wichtige Rolle spielt, ab Mitte der 1970er Jahre Klangskulpturen. In seinem frühen Werk „Silent Echoes“ griff Fontana die eingangs erwähnte Zen-Meditation auf und erforschte den Klang von fünf Tempelglocken in Kyoto.

Mit Vibrationssensoren und Mikrofonen, die er an den Glocken anbrachte, zeichnete er deren leichte Schwingungen auf, die es auch gab, selbst wenn die Glocken nicht aktiv geläutet wurden. Für eine andere Arbeit ging Fontana 1976 in den australischen Regenwald, als dort eine totale Sonnenfinsternis erwartet wurde. Seine Aufnahmen über das akustische Verhalten der Tiere vor, während und nach der Eklipse – von aufgeregtem Lärm bis zu völliger Stille – übertrug er in die urbane Realität von Sydney. Diese Weitergabe eines aufgezeichneten Klangs an andere Orte ist typisch für Fontanas Art zu arbeiten und definiert die räumliche Komponente seiner Klangskulpturen.

Auch in Deutschland hat er spannende Arbeiten entwickelt, die sich über den Klang mit der Geschichte des jeweiligen Ortes beschäftigen. In „Entfernte Züge“ von 1984 rekonstruierte er innerhalb der Ruinen des Anhalter Bahnhofs in Berlin eine akustische Illusion. Geschickt platzierte Lautsprecher übertrugen das Geschehen des geschäftigen Kölner Hauptbahnhofes in die klangliche und räumliche Leere nach Berlin. Mitte der 1990er Jahre wurde das Erzbistum Köln zum Auftraggeber. Damals hatten sich in den Trümmern der Kolumba-Kirche zahlreiche Tauben angesiedelt, deren akustisches Treiben inklusive der Umgebungsgeräusche Fontana aufzeichnete.

Als 2007 im Zuge des Museumsneubaus auch die Fundamente der zerstörten Kirche in die Architektur einbezogen wurden, kam ebendort die „sonische Erinnerung“ an die Tauben inmitten der hohen Mauern zum Zuge. Die Klangskulptur ist zwar derzeit aufgrund von technischen Problemen nicht zu hören, aber Fontana will sich während seines Aufenthaltes im Rheinland der Reparatur annehmen.

Zunächst jedoch ist das Beethoven-Haus in Bonn der Ort der Wahl für die akustischen Experimente des 11. Stadtklangkünstlers. Viel will Fontana noch nicht verraten, denn die Arbeit entsteht gerade erst. Protagonisten sind zwei Klaviere im Beethovenhaus. Während das jüngere Instrument von einem Pianisten aktuell bespielt wird, zeichnen Mikrofone und Sensoren die Reaktion des anderen Klaviers, an dem einst Beethoven spielte, auf. Es entsteht eine neue Wirklichkeit, die sich aus der fortwährenden Reaktion des Materials auf seine Umgebungsklänge speist und diese mit alten Erinnerungen aus dem eigenen Gedächtnisspeicher überlagert.