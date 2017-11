Neuland, Klassiker und großes Kino

Superstar Marina Abramovic, hier bei einer Ausstellung 2014 in Malaga vor einer Reihe von Selbstporträts, kommt in die Bundeskunsthalle. FOTO: DPA

Mit einem üppigen Ausstellungsprogramm und deutlich erhöhter Schlagzahl – Steuererleichterungen und eine Nachzahlung machen das Plus möglich – tritt die Bundeskunsthalle 2018 auf. Kino und Archäologie, Spiele und Stars der Kunstszene, kunsthistorische Rückblicke und Ausblicke auf Zeitgenössisches und junge Kunst, außerdem der von Intendant Rein Wolfs in seinem fünften Jahresprogramm popagierte Fünfklang „diskursiv, performativ, integrativ, partizipativ und inklusiv“ – da dürfte für jeden Besucher etwas dabei sein. Mit mehr als 500 000 Ausstellungsbesuchern rechnet Wolfs im ablaufenden Jahr 2017, zusammen mit den Veranstaltungen werden dann 600 000 Menschen in die Bundeskunsthalle gekommen sein.

Ein flüchtiger Blick aufs reichhaltige Programm 2018 schürt Erwartungen, dass sich diese Zahl mindestens halten lassen wird. Auch wenn Wolfs den Anteil zeitgenössischer Kunst erhöht hat, die ja verglichen mit anderen Sparten (absolute der Renner war 2017 das Persien-Tandem mit dem Paradiesgarten auf dem Museumsplatz und der exzellenten Ausstellung im Gustav-Peichl-Bau) bei der Bundeskunsthallenklientel nicht so gut ankommt.

Wolfs legt die Hauptakzente seines Zeitgenossenprogramms in die erste Jahreshälfte. Hauptattraktion ist da sicherlich die in New York lebende serbische Künstlerin Marina Abramovic, ein Superstar der Szene. Am Donnerstag wird Abramovic 71. Nach der „Mutter des Tanzes“, wie Wolfs Pina Bausch nennt, der „Mutter der Konzeptkunst“ (Hanne Darboven) und der „Mutter des Großformats“ (Katharina Sieverding) sei nun die „Mutter der Performance“ am Zug. Man darf gespannt sein, wann die Töchtergeneration dran ist.

Mit Abramovic und ihren schmerzhaften, brutalen, blutigen Aktionen wird ein halbes Jahrhundert Performancekunst in Bonn dokumentiert. Die Bundeskunsthalle kooperiert mit dem Moderna Museet Stockholm und dem Louisiana Museum Humblebæk. Vor dem Kunsthighlight des Jahres liegt die mittlerweile vierte Präsentation der Sammlung zeitgenössischer Kunst des Bundes in Bonn mit dem schönen Titel „Deutschland ist keine Insel“. Die Ankaufsjury, der unter anderem der Kunstmuseumsintendant Stephan Berg angehört, präsentiert 150 der in den vergangenen vier Jahren angekauften Kunst (Gesamtetat 1,8 Millionen Euro; 18 000 Werke zählt die Sammlung mittlerweile). Der documenta-erprobte Künstler Carsten Höller zählt mit seiner gewundenen, 35 Meter langen „Bonner Rutschbahn“ vom Dach der Bundeskunsthalle auf den Museumsplatz ebenso zu Wolfs Zeitgenossenprogramm wie der bei der gerade abgelaufenen Kunstbiennale präsente Georgier Vajiko Chachkhiani, der mit seinem Mix aus Filmen, Skulpturen, Fotografien und Installationen den „Schlamm der Erinnerung nach oben bringt“, wie Kuratorin Susanne Kleine das bezeichnet. Sie ist auch in das zweistufige Projekt „Playground“ involviert, das aus einer kultur- und sozialgeschichtlichen Ausstellung zur Funktion und gesellschaftlichen Rolle des Spielplatzes und einem Tableau von 14 Künstlern besteht, die das Thema auf dem Dach und dem Vorplatz ins Zeitgenössische wenden. Das Feld buchstabiert sich von Nevin Aladag bis Ina Weber, es werde eine Skaterrampe und Tischtennisplatten, Gartenzwerge und Kicker sowie Spielfelder für Ringewerfen und Tanzen geben, heißt es.

Den Reigen der archäologischen und kunstgeschichtlichen Ausstellungen eröffnet die Schau „Nasca – Im Zeichen der Götter“ mit Keramik und Stoffen, Symbolik und mythischen Mischwesen der peruanischen Nasca-Kultur (200 vor Chr. bis 650 nach Chr.). Ein spannendes Thema rückt die Schau „Malerfürsten“ in den Fokus. Hans Makart, Franz von Lenbach, Friedrich August von Kaulbach und Co. gelten mit ihren Brokatmänteln und ihrem fürstlichen Lebensstil als Inbegriff der Dekadenz – insbesondere in den Augen der Künstlerbohemiens, die es nicht so zu Ansehen und Wohlstand gebracht haben. Dass die Malerfürsten großartige Meister waren, dass sie den Lebensstil von Raffael, Tizian und Rubens fortführten, soll diese Schau der „Superstars“, so Projektleiterin Katharina Chrubasik, zeigen. Es wird ein üppiger Genuss.

Ein unangefochtener Star, der Brücke-Künstler Ernst Ludwig Kirchner, wird mit rund 180 Werken in einer unter anderem mit dem Kirchner Museum Davos organisierten Ausstellung gefeiert. Die Schau soll zeigen, „wie sich Kirchner in exotische Welten hineingedacht hat“ (Wolfs). Geplant sei eine retrospektive Ausstellung wie die noch bis Ende Januar laufende Ausstellung von „Ferdinand Hodler“.

Thematisches Neuland betritt die Bundeskunsthalle schließlich mit einer groß angelegten Schau über das Kino der Weimarer Republik, in der das „Neue Sehen“ probiert wurde und vom Bergfilm über das sozialistische Kino bis zum Krimi im Stil der Neuen Sachlichkeit wegweisende Formate erfunden wurden. Ein gutes Vierteljahr wird die Bonner Bundeskunsthalle dann zum großen Kino.