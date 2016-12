30.12.2016 Bonn. Der Jazz-Schlagzeuger Dejan Terzic stellt mit seinem Quartett "Axiom" die CD „Prometheus“ vor.

In der antiken Mythologie ist Prometheus ein unbequemer Titan, gewitzter, mutiger Gegenspieler des Zeus. Prometheus klaut den Göttern das Feuer und schenkt es den Menschen. Dejan Terzics „Prometheus“ hat Feuer, kommt mutig und kompromisslos daher und durchkreuzt auf unbequeme Weise eingefahrene Hörgewohnheiten. „Prometheus“ heißt die neue CD des 46-jährigen deutschen Schlagzeugers mit bosnischen Wurzeln. Das Titelstück „Prometheus“ beginnt mit einen drängenden, rhythmisch treibenden, minimalistischen Thema – Schlagzeug, Klarinette (Chris Speed), Klavier (Bojan Zulfikarpasic) und Bass (Matt Penmann). Dann löst sich die kompakte Struktur plötzlich auf, und es öffnet sich der Raum für ein freies Spiel mit tollen Rhythmuswechseln und ungeahnten Instrumentalfarben.

„Cobblestones“ ist ein raffiniertes Geflecht einander überlagernder Tonsequenzen, „Anagramma“ eine tänzerische, acht Minuten währende Etüde über die Variationen eines eingängigen Saxofonthemas. Speed brilliert hier mit atemberaubenden Improvisationen, legt – angetrieben von Terzics Schlagzeug – ein imposantes Tempo vor. Virtuos übernimmt das Piano. In „Sundance“, das zunächst so konventionell jazzig anmutet, finden sich Klanginseln, auf denen alles möglich zu sein scheint. Das ausgezeichnete Album klingt mit dem Stück „New Parasomnia“ aus, das in Rhythmik und Arrangement noch am ehesten an Terzics Anfänge erinnert – er spielte in der Big Band von Dusko Goykovich, war Mitglied des BuJazzO, gründete 1994 mit Sebastian Strempel in Nürnberg sein eigenes Sunday Night Orchestra. Faszinierend, wie der kompakte Sound von „New Parasomnia“ allmählich immer filigraner, geradezu kammermusikalisch transparent wird.

Terzics Quartett „Axiom“ ist wendig, perfekt aufeinander eingespielt, jeder einzelne Musiker brilliert auch als exzellenter Solist und Improvisateur. Es macht Spaß, diesen vier bei ihren Experimenten, Erkundungen und beim Entwickeln der Stücke zuzuhören. „Prometheus“ ist ein gewagtes, faszinierendes Spiel mit dem Feuer.

Dejan Terzic und „Axiom“: „Prometheus“, CamJazz (Thomas Kliemann)