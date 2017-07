Konzert in Bonn

Bonn. Die Ein-Mann-Band Dad's Phonkey vertont im Pantheon Beipackzettel und Christian Padberg ist ein Improvisator in Reinform.

Von Thomas Kölsch, 01.07.2017

Geplant ist nichts. Möglich aber alles. Wenn Christian Padberg alias Dad's Phonkey auf die Bühne tritt, gibt es für ihn keine Vorgaben, keine Noten, keine Vorstellungen. Vielleicht, nur vielleicht, so etwas wie den Hauch einer Idee, mehr aber auch nicht. Die eigentliche Musik passiert einfach.

Sie entsteht im Unterbewusstsein, eine Melodielinie nach der anderen, vom Gehirn in Form gebracht und sich schließlich aus dem Mund des 57-Jährigen in dessen Loopstation ergießend, wo sie sich mit den anderen Fragmenten zu etwas Einzigartigem verbindet. Eine A-cappella-Chimäre, die ständig im Wandel begriffen ist und dabei faszinierende Formen annimmt. Im Pantheon hat Dad's Phonkey nun ein großes Konzert gegeben – und das Publikum mit seiner Experimentierfreudigkeit, seiner Kreativität und seiner Spontaneität begeistert.

Padberg ist ein Improvisator in Reinform. Einfach anfangen, irgendwas wird schon rauskommen. Was ja auch meistens stimmt, dank des bemerkenswerten Gespürs für Harmonien und Dynamik, die der Solokünstler sein eigen nennt. Fehler? Gibt es nicht wirklich. Vielmehr werden sie integriert, eingebettet in immer neue Schichten, die Padberg in sein Mikrofon haucht und . Mit Letzterem übertreibt er es zwar mitunter, bemüht sich zu sehr, einen volltönenden Belcantosänger oder eine Soullegende zu imitieren; andererseits gehört schließlich auch eine stilistische Vielfalt zum Konzept.

Vertonung von Texten aus dem Publikum

Swing trifft auf Cha-Cha-Cha, Chanson auf Rock und Funk, überlagert von einem babylonischen Kauderwelsch, das ebenso frei erfunden ist wie alles andere auch.

Der Abend läuft gut, sehr gut sogar. Nur das gemeinsame Musizieren mit Multiinstrumentalist Matthias Höhn, eine Premiere für beide, funktioniert nicht so ganz. Padberg muss auf einmal die Töne halten, ist harmonisch eingeschränkt, und Höhn muss jemanden zu lesen versuchen, dessen Unvorhersehbarkeit ein entscheidender Bestandteil seiner Kunst ist. Da bedarf es wohl doch noch ein wenig Übung. Dafür sorgt Dad's Phonkey später am Abend für einen Höhepunkt, als er sich aus dem Publikum beliebige Zettel geben lässt und die darauf stehenden Texte vertont – darunter eine Fahrplanauskunft und einen Beipackzettel. Grandios.