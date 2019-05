Das Branford Marsalis Quartet präsentiert ein genial komponiertes neues Album: "The Secret Between The Shadow And The Soul“

Das „programmatische, in einen futuristischen Freejazz lappende Post-Bop-Stück 'Dance Of The Evil Toys'“ fiel dem Kritiker der „Süddeutschen Zeitung“ besonders auf. Weil es ein denkwürdiges Konzert des Branford Marsalis Quartet im Münchner Prinzregententheater eröffnete, weil es die Startnummer des exzellenten neuen Albums ist, weil es „Jazztradition mit ihren modernen Infragestellungen“ versöhne. Hinzufügen muss man, dass das neue Album „The Secret Between The Shadow And The Soul“, Nummer für Nummer, aber auch als Jazz-Suite genial komponiert ist, jedem der vier Klassemusiker Raum ohne Ende gibt und eine atemberaubende Bandbreite bietet.

Das von dem Bassisten des Quartetts, Eric Revis, geschriebene „Dance Of The Evil Toys“ ist eine wilde, aggressive Free-Jazz-Hatz, wie man sie nur noch selten hört. Eine Entfesselung von Naturgewalten, Tönen und Emotionen. Wunderbar eingefangen wird diese ungestüme Attacke von der Ballade „Conversation Among The Ruins“, die in erster Linie das elegische Zwiegespräch zwischen Joey Calderazzos Klavier und dem Saxofon von Marsalis ist. Fast neun Minuten dauert dieser Traum, dem der tänzelnde „Snake Hip Waltz“, Calderazzos schwelgerische Ballade „Cianna“ und die hingetupfte zarte Impression „Nilaste“ (Revis) folgen, in der Justin Faulkners Schlagzeug dem flüchtig dahinflirrenden Saxofon Struktur gibt.

Zarte Melodielinie

Marsalis begeistert mit seinem facettenreichen Spiel, den atemlos schnellen Läufen – und auch als Komponist: Das unterstreicht er mit „Life Filtering From The Water Flowers“, das den Free-Jazz-Faden des Eröffnungsstücks aufnimmt – Saxofon-getrieben, ungebändigt und laut –, um dann nach rund drei Minuten abzubrechen und dem Piano ein umfangreiches Solo zu ermöglichen. Calderazzo nutzt die Chance zu einem ausufernden, unglaublich schnellen Exkurs, in den sich Faulkner mit Verve einklinkt. Am Ende haucht Marsalis eine zarte Melodielinie hin, die im Nichts verrauscht. Das bislang beste Stück der CD. Eigentlich nicht zu steigern. Doch dann kommt zwölfeinhalb Minuten lang „The Windup“ von Keith Jarrett, zerbrechlich, verspielt, von einer großen Neugier und Erfahrung befeuert. Das 30 Jahre alte Quartett gibt hier noch einmal alles.

Branford Marsalis Quartet: „The Secret between the Shadow and the Soul“ (Okeh/Sony)