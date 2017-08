Michael Köhlmeiers facettenreiche Antonius-Biografie „Der Mann, der Verlorenes wiederfindet“. Köhlmeier malt kein Heiligenbildchen. Er betont auch die Arroganz des Hochbegabten.

Von Hartmut Wilmes, 15.08.2017

Sterbenskrank liegt ein Mann in der heißen Sonne auf dem Klosterplatz von Arcella. Ganz bis nach Padua hat er es schon nicht mehr geschafft, und 4000 Menschen sind andächtige Zeugen seines Todeskampfs. Denn dies ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Auserwählter, von dem es heißt, dass er jede Seele mit einem Blick erkenne. Schon 1232, ein knappes Jahr nach dessen Tod, wird Papst Gregor IX. diesen Antonius von Padua heiligsprechen. Nun aber holt ihn Michael Köhlmeier mit seiner Novelle „Der Mann, der Verlorenes wiederfindet“ in unsere Gegenwart. Der österreichische Schriftsteller („Abendland“) holt Antonius vom Sockel, teilt dessen Durst und den Schmerz, der durch den ausgemergelten Leib tobt und an jene Qual erinnert, die er als Junge nach dem Fehltritt ins Wolfseisen litt.

Allerdings maßt sich der 67-jährige Autor keine völlige Identifikation mit seiner Figur an, sondern spiegelt Antonius' Gedanken und Gefühle in der dritten Person. Die Prosa gleicht einer hochempfindlichen Kamera, die zwar die Charakterzüge des Heiligen scharf stellt, andererseits dessen Nachruhm im gleißenden Gegenlicht der Gerüchte und Legenden verschwimmen lässt. Eine Aura aus Wundern und Mythen umgibt den in Lissabon geborenen Mann, der später von den Augustinern in den Orden des heiligen Franz von Assisi wechselt.

Ein intellektueller Überflieger, der weit mehr liest als den kirchlichen Kanon, der alles mühelos auswendig parat hat und in seine gerühmt-gefürchteten Predigten einbauen kann. Köhlmeier malt kein Heiligenbildchen. Er betont auch die Arroganz des Hochbegabten, die ihn schon bei den Ordensbrüdern in Coimbra verhasst macht.

Um all dies richtig einzuordnen, stellt das Buch der Hauptfigur einen Chronisten zur Seite. Der begleitet den Mönch, der eigentlich Fernando hieß, durch seine Kindheit und Jugend. Jene Zeit, da sein Großvater mit einer schwarzen Schönheit zusammenlebt, in deren Tochter Basima sich der Knabe verliebt. Doch als beide Frauen nach dem Tod des Großvaters fortgejagt werden, endet Fernandos weltliches Leben.

Spricht er danach wirklich so eindrucksvoll zu den Fischen, dass sie seine Worte mit den Mäulern nachformen? Und was sagt er in der Selbstverzückung seiner ersten Predigt tatsächlich? Der Autor lässt all dies im Ungewissen, aber er führt seine Figur an heikelste Klippen des Glaubens. Wie kommt das Böse in die Welt? Ist das Martyrium Hiobs womöglich nur Resultat einer frivolen Wette zwischen Gott und Satan? Der größte Redner der mittelalterlichen Kirche ist auch ihr größter Zweifler.

Und dann kniet Köhlmeier wieder nah bei ihm, da unten auf dem heißen Pflaster, wo ihm die „Sterbensneugierigen“ weder Wasser geben noch den Kragen lockern, weil sie die göttliche Heimholung nicht stören wollen. Sie alle haben noch am Morgen seine letzte Predigt gehört, doch ist es darin eigentlich um das Nichts oder um die Liebe gegangen? Jeder hat gehört, was er hören wollte.

Und Köhlmeiers Interesse an dieser Figur und ihrer Geschichte liegt vielleicht gerade darin, dass sie in ihrer Zerrissenheit so gar nicht als Vorbild für heutige Hassprediger taugt.

Am Ende, wenn dem Halluzinierenden seine verlorene Geliebte erscheint, ist Antonius ein Mensch, den nichts mehr bedrückt. Und wie klug, klar, sprachschön und mitfühlend von diesem Tod erzählt wird, sucht seinesgleichen.

Michael Köhlmeier: Der Mann, der Verlorenes wiederfindet. Novelle, Carl Hanser Verlag, 157 S., 20 Euro.