Ausstellung mit anzüglichen Inhalten

Bonn. Der Bonner Kunstverein zeigt die Peter-Mertes-Stipendiaten Katharina Monka und Israel Aten als echte Hingucker mit Potenzial zum Denkanstoß.

Von Gudrun von Schoenebeck, 24.07.2017

"Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ausstellung anzügliche Inhalte enthält.“ Aus der Warnung, die der Kunstverein seiner neuen Schau voranschickt, spricht eine gewisse Fürsorge gegenüber dem Bonner Publikum, das man offenbar nicht erschrecken oder gar schockieren möchte. Alles halb so wild, wie sich herausstellt – es sei denn, das Foto eines nackten Mannes mit Erektion übersteigt das persönliche Maß, wie viel Anzüglichkeit man verkraften kann. Dann sollte man besser zu Hause bleiben. Was schade wäre, denn erstens wird die sexuelle Anspielung inhaltlich gut begründet und zweitens ist die gesamte Ausstellung, um die es hier geht, sehenswert.

Regelmäßig und so auch in diesem Jahr erweisen sich die Arbeiten der Peter-Mertes-Stipendiaten als echte Hingucker mit Potenzial zum Denkanstoß. Israel Aten und Katharina Monka (beide Jahrgang 1986) waren 2016 in den Genuss eines monatlichen Stipendiums von 500 Euro gekommen und können nun zum Abschluss die große Halle im Kunstverein bespielen. Das haben beide mit höchst unterschiedlichen Mitteln, Absichten und bemerkenswerter Souveränität erledigt.

Rollenspiele als Bösewicht und Held

Im hinteren Teil des Ausstellungsraumes hat Aten im Halbdunkel eine spezielle Atmosphäre geschaffen. An der Wand lehnen Tatami Judomatten, deren Oberfläche mit Kupfer, Sprühfarbe, Pigmenten, Bootslack und dem Schweiß, den Ringkämpfer darauf hinterlassen haben, bedeckt ist. Die Kämpfe fanden in Atens Atelier statt, in der Absicht, „dass die Matten die Energie der Gewalt absorbieren“. Dazu spielt der Rekorder eine Tonspur, mit Referenzen an Hip-Hop, die Musik der 70er, an Kampf-Videospiele der 90er und an Atens Heimatstadt Detroit. Das Prinzip der Dualität, das hier heraufbeschworen wird, gilt auch für den Künstler selbst, der sich in gegensätzlichen Rollen sieht – als Bösewicht und als Held.

Auch in Monkas Installation ergeben disparate Elemente eine Gedankenwelt, die von der Wirklichkeit ausgeht und dann in immer neuen selbstreferenziellen Loops ihre Schleifen zieht. Wie in einem Theaterstück hat die Künstlerin, mit einigem Aufwand einen Raum im Raum gebaut, der in seinen Proportionen die vorhandene Architektur aufnimmt und in dem man sich mit einem seltsamen Gefühl, die Realität verlassen zu haben, bewegt. In der dort inszenierten Aufführung spielen ein junger Mann – einmal mit Kleidung und einmal anzüglich unbekleidet –, die Große Sinnende von Wilhelm Lehmbruck (1913) und eine kunsthistorische Bildbeschreibung die entscheidenden Rollen. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, denn es macht Spaß die Zusammenhänge zwischen den Darstellern, im Wechsel von Audio, Video und Foto, selbst herauszufinden. Die Künstlerin stellt die Frage, wie sich die Dinge verändern, je nachdem wie sie präsentiert werden. Im institutionalisierten Kulturbetrieb und darüber hinaus eine wichtige Frage, die von Katharina Monka ebenso klug wie frech aufgeworfen wird und deren Antwort sie dem Betrachter überlässt.

Bonner Kunstverein, Hochstadenring 22, bis 3. September. Di-So 11-17, Do 11-19 Uhr. Künstlergespräch mit Katharina Monka: 29. Juli, 15 Uhr