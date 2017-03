Kommentar zum Programm des Beethovenfestes

Bonn. Nach den mäßigen Zahlen beim Ticket-Verkauf des Beethovenfestes im vergangenen Jahr müsste eine Trendwende her. Nike Wagners kunstvolles Programm könnte ein Werkzeug sein, die Wende einzuleiten.

24.03.2017

Der Prophet gilt nichts im eigenen Land, sagt ein altes Sprichwort. Doch es muss nicht immer wahr sein. Beethovenfest-Intendantin Nike Wagner tritt in ihrem vierten Festival den Beweis des Gegenteils an, indem sie so stark wie nie zuvor Bonner Kräfte ins Programm einbindet. Nicht nur das Beethoven Orchester, sondern auch Musiker und Ensembles aus der freien Szene. Dass der aufstrebende Pianist Fabian Müller sich hier ebenso beweisen darf wie die international wirkende Compagnie Cocoondance, ist höchst erfreulich.

Nicht weniger positiv anzumerken ist das kunstvoll und beziehungsreich gewobene Programm, das geeignet ist, das Beethovenfest weiter zu profilieren. Dass Wagners Weg kein leichter ist, zeigte das vergangene Jahr, als man in der Auslastung ein Rekordtief verbuchen musste. Ihr Kaufmännischer Geschäftsführer Dettloff Schwerdtfeger gibt sich jedoch optimistisch, dass die Verkaufszahlen in diesem Jahr deutlich nach oben gehen werden. Das wäre auch wünschenswert. Denn die finanzielle Deckung des Festivals hat sich zuletzt ein wenig verschoben. In früheren Jahren betrug der städtische Zuschuss für ein Budget, das etwa 2012 bei 5,1 Millionen Euro lag, rund ein Drittel, der größere Rest wurde durch Ticketverkäufe und Sponsorengelder erwirtschaftet. In diesem Jahr liegt das Budget bei 4,5 Millionen Euro, davon trägt die Stadt Bonn zwei Millionen, inklusive der 400 000 Euro für den Ausgleich der Mehrkosten für die Ersatzspielstätten.

Wagners Programm könnte ein Werkzeug sein, auf der Einnahmeseite eine Wende einzuleiten.