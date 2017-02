Von t.k., 19.02.2017

Die rührige Werkstatt Baukultur, immer gut für die Information über architektonische Brennpunkte der Stadt, hat sich ein neues Format ausgedacht: An diesem Montag geht die Initiative mit dem „Bonner Baukultur Salon“ an den Start. Der erste Abend legt unter dem Titel „Großer Zapfenstreich für einen ‚Klotz’“ gleich den Finger in die wohl größte Bonner Bauwunde: Es geht um den Bahnhofsvorplatz. Die Werkstatt Baukultur hat diesem Areal den Band 7 ihrer Architekturführer gewidmet. Der umfasst 60 Seiten und ist für fünf Euro erhältlich. Das Heft wird durch den Autor Philipp F. Huntscha vorgestellt. Man trifft sich um 19 Uhr im „Kirchenpavillon“, Kaiserplatz 1a. Die nächsten Termine der Reihe: „Das Kurfürstenbad – nur eine Altlast?“ (13. März), „Was in Bonn nicht gebaut wurde“ (24. April). Allgemeine Informationen unter : www.baukultur-bonn.de.